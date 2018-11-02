Станцию метро "Беломорская" построят до конца 2018 года

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-02T13:04:26+03:00

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В течение нескольких месяцев будет завершено строительство промежуточной станции "Беломорская" на Замоскворецкой линии метро. Ее строят между действующими станциями "Ховрино" и "Речной вокзал". Ход работ 2 ноября осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин, а также пообщался с местными жителями, которые опасались строительства - думали, что их дома уйдут под землю.

- Казалось, что это нарушит местное устройство, вызовет проблемы для жителей. Проект строительства отменили. Нет - значит нет. А когда ветка метро пошла мимо этих домов, то многие жители стали говорить: "Сергей Семенович, что за безобразие? Метро прошло мимо нас. Теперь вынуждены ездить на "Ховрино" или "Речной вокзал" - и так переполненные станции". Честно говоря, решение было трудным, потому что пришлось восстановить строительство на действующей ветке метро. Это сложно технологически, - рассказал Сергей Собянин.

Но решение приняли и начали строительство. Станция – сложная, находится в условиях плотной застройки. Ее хотели начать строить еще в 50-х годах, но планы менялись. В феврале 2014 года стройка была приостановлена из-за высокой стоимости и сложности работ. Но, как показали многочисленные встречи с людьми, гораздо больше местных жителей поддерживали строительство "Беломорской". Работы начаты в 2016 году и уже завершены на 85%.

Станцию метро "Беломорская" построят до конца 2018 годаФото: Алиса ТИТКО

В оформлении фасадов наземных сооружений станции используется зеленый цвет, характерный для Замоскворецкой линии.

Интерьеры станции напомнят о природе Русского Севера. Полы облицуют серым "сибирским" гранитом. Беломраморные колонны и стены напомнят о заснеженных сопках и равнинах. Подвесные потолки цвета морской волны – о Белом море. Верхняя часть путевых стен и часть потолка над путями, покрытые краской темно-синего цвета, – о полярной ночи. Светодиодные инсталляции создадут иллюзию северного сияния.

Платформу станции украсят панно с изображением достопримечательностей Поморья – Соловецкого монастыря, ансамбля Кижи, суровых северных пейзажей.

- Стройка через несколько месяцев закончится. И большой район из 40 тысяч жителей получат свою станцию метро. И им будет ближе к центру города. Вы сами-то довольны? - спросил Сергей Собянин.

- Да, наконец-то не будет проблемы в ожидании автобусов на работу, - сказали местные жители.

- Жители дома 26 на Беломорской улице опасались, что во время стройки пойдут трещины. Но дом стоит и мы его отремонтировали, окна заменили. Также продолжится благоустройство прилегающей территории, - пообещал Собянин.

Новая станция улучшит транспортное обслуживание жителей Левобережного и Ховрино с общим населением свыше 140 тысяч человек, включая строящиеся жилые кварталы в районе улиц Беломорская и Смольная.