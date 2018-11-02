Знакомые водителя, избившего битой москвича с коляской: "Он всегда был дерзким: "Не подходи, убью!"

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-02T14:05:52+03:00

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ИЗБИЛ И ЗАБЫЛ

- Ну, выпил, в тот день, видимо, там с кем-то вышла перепалка. Драка, вроде, была. Но я толком ничего не помню, пьяный был, понимаете? - оправдывался в суде Дмитрий Метеленко.

Понять, а уж тем более простить такое не смогли ни суд, ни простые москвичи. Узнав об этой кровавой бойне, многие перекрестились, слава Богу, не со мной. Под горячую руку 29-летнего жителя маленького города Волгодонска Ростовской области попал 35-летний московский фотограф Алексей Меньков.

Вечером 27 октября он, как обычно, гулял с девятимесячным сыном, мирно сопящим в коляске. Все произошло на улице Селигерской, где мужчина заметил необычный УАЗик, в салоне которого сидел манекен с головой из тыквы. Пройти мимо такого фотограф не смог. Алексей остановился, чтобы сделать снимок, и сам не понял, как от удара бампером был сбит с ног.

Белый «Опель», за рулем которого был тот самый горячий ростовский парень, задним ходом ехал прямо по тротуару. Ну, в самом деле, не ходить же ему пьяному пешком в магазин за «добавкой».

- Ты куда прешь? - задал резонный вопрос Алексей, не на шутку перепугавшийся за жизнь сына, которого вместе с ним чуть было не переехала иномарка.

Но вместо извинений лихач отреагировал в худших традициях дорожных разборок. Мужчина взял бейсбольную биту из салона иномарки и жестоко избил беднягу. Лупил по рукам, ногам и голове, до тех пор, пока крепкий мужчина не упал. Досталось даже ребенку. Пьяный отморозок задел коляску, которая упала. Девятимесячный малыш чудом уцелел, хотя и оказался на асфальте. Его падение смягчил плотный осенний комбинезон. Детская одежка с мультяшной аппликацией на груди через несколько минут вся будет в отцовской крови.

- Живи, - с презрением бросил пьяный громила с битой и, как ни в чем не бывало, уехал.

В Москве водитель напал с битой на мужчину с коляской.

За бойней наблюдали прохожие, но никто из них за молодого отца так и заступился. Реплики "остановись, вызовем полицию", конечно были, но под бейсбольную биту никто не полез: своя шкура дороже.

ЭТО ПРОСТО ДИЧЬ

Полицию и "скорую" вызвали сотрудники магазина, до которого молодой отец с малышом на руках сумел дойти. Алексей был экстренно госпитализирован, причем речь идет о тяжком вреде здоровью: переломы, открытая черепно-мозговая травма. До сих пор мужчина находится в Боткинской больнице. Первое интервью он дал корреспонденту «КП».

- Как вы себя чувствуете?

- Мне немного лучше, хотя процесс выздоровления идет не так быстро, как хотелось бы, - рассказал Алексей Меньков.

- Как малыш, он действительно не пострадал?

- Можно сказать, что отделался легким испугом. Слава Богу, травм у него нет. Хотя сейчас на всякий случай проводим полное обследование.

- Бейсбольная бита - это что-то из 90-х, и очень уж жестоко. Как вы к случившемуся относитесь?

- Что до самой этой ситуации, то я, мягко говоря, удивлен. Многое в своей жизни видел. Выступая в хоре, в свое время всю страну объехал. Но мне казалось, что Москва сегодня - уже европейский город, думал, тут такое не может произойти. В провинции похожие ситуации - это, увы, норма. Хотя и там, как мне казалось, всегда было особое отношение к родителям с детьми. Но, видимо, я жестоко ошибался.

Алексей - человек творческий. У коренного москвича с высшим музыкальным образованием небольшая студия вокала. Пению он обучает по собственной авторской методике. А еще профессионально занимается фотоделом. За день до ЧП порадовал коллег по цеху и поклонников творчества съемками с киноплощадки в центре столицы. В кадр попала одна из декораций, на которой съемочная группа воссоздала антураж 60-х. Без «Комсомолки» не обошлось.

КТО ТЫ? БЫДЛО С БИТОЙ!?

Задержать отморозка с битой полицейским удалось по «горячим следам». Помогли очевидцы, которые запомнили номер иномарки. На Дмитровском шоссе пьяный «Опель» остановили сотрудники ГИБДД.

- У меня два дня назад день рождения был, 29 стукнуло. Вот, отмечаю, - объяснил, еле ворочая языком, Дмитрий полицейским.

В тот же день его за пьянку и оставление места ДТП лишили водительского удостоверения и выпустили под подписку о невыезде. По факту избиения дело возбудила полиция. Но через несколько дней материалы передали в Следственный комитет. Инцидент шокировал самого Бастрыкина. Расследование он взял под личный контроль.

- Следствие намерено установить мотивы нападавшего, изучить все обстоятельства произошедшего, в частности, проверить, не пострадал ли ребенок в ходе этого инцидента, - сообщила «КП» Светлана Петренко, официальный представитель Следственного Комитета России.

Арестован Дмитрий был 29 октября в зале Тимирязевского районного суда. За решеткой он проведет как минимум два месяца. Если верить его показаниям, то он сам не помнит, что творил в тот день. Вот только состояние «алкогольной амнезии» вину не смягчает. Да и не чувствует Дима из ростовской глубинки никакой вины.

- Не хотите извиниться? - спросили его журналисты.

А в ответ тишина. Не хочет! Такому поведению знакомые Димы из Волгодонска ничуть не удивлены.

- Он всегда был парнем дерзким. Бил первым по делу и без. У нас город маленький, всего 150 тысяч человек, почти все друг друга знают. Так вот, у него репутация была: не подходи, убьет! Когда он в Москву переехал, особо никто не скучал. Слишком уж конфликтный человек. Что до выпивки, то в этом деле он мастер, - рассказал земляк дебошира Владимир Лазоренко.

Есть и те, которые приятеля оправдывают, ну, с кем не бывает.

- Судить мы все горазды. Но с кем, скажите, не бывало: выпил человек, голова отключилась. А так он добрый малый, душевный, - рассказал сосед Дмитрия из Волгодонска Андрей Кузнецов.

- А вы сами употребляете? - поинтересовалась я.

- Ну, а кто сейчас не выпивает. Работы нет, в стране кризис. Я лично с такими не знаком, даже священники - и те сто грамм пропускают в обед, - заявил «на голубом глазу» Андрей, у которого даже на аватарке в соцсети фото с бутылкой пива в руках.

Биографию Дмитрия выдающейся не назовешь. Школа, армия, а потом понеслось: пьянки гулянки, драки. Два года назад Волгодонск ему надоел - и Дима решил перебраться в город побольше. Чем занимался в Москве, толком никто не знает. Официально он безработный, но в последнее время был администратором в гостинице. Жил в съемной квартире с девушкой из Курска. Уже тут в столице год назад был судим по статье «Мошенничество». Срок тогда получил условный. Может, именно это мягкое наказание навеяло ему статус в социальных сетях и, как говорят друзья, его кредо по жизни: «мне все по...».

Не спорим, пофигизм бережет нервы. Но на этот раз Диме от наказания явно не отвертеться. Статья серьезная - «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По ней ему светят десять лет лишения свободы. Так что, скорее всего, на свободе он теперь сможет отметить только свое 40-летие.

«Комсомолка» будет следить за ходом расследования этого уголовного дела.

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