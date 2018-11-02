Курильщик, с которым подрался актер Даниил Страхов, оказался гражданином Италии

СЕГОДНЯ 14:18 2018-11-02T14:18:59+03:00

Звезда «Бригады» и «Бедной Насти» не первый раз поругался с любителями подымить

Изменить размер текста: A A

Стали известны новые подробности драки с участием актера Даниила Страхова, которая произошла в центре Москвы вечером в среду. Напомним, вчера появилось видео этого инцидента. Электрический переулок (это в районе Белорусского вокзала). Около восьми часов вечера. Актер идет от машины с пакетами продуктов. У двери в подъезда останавливается. Достает из пакета бутылку с водой и, без всякого «объявления войны», плещет в лицо курящему в нескольких шагах человеку. Потом двое мужчин какое-то время толкаются, хватая друг друга за одежду. Тот, второй, облитый, пытается уйти. Но Страхов следует за ним, что-то высказывая. В итоге они сцепляются еще раз.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/675990" frameborder="0"></iframe> Актера «Бригады» Даниила Страхова избивают под окнами его же квартиры.

После инцидента звезда сериалов «Бригада» и «Бедная Настя» отправился в травмпункт, чтобы снять побои, а также написал заявление в полицию.

Вторые сутки телефон актера выключен. Его представители от комментариев отказываются. Известно лишь, что госпитализация Страхову не понадобилась.

Соседи по дому в Электрическом переулке рассказывают, что Даниил Страхов регулярно ругается с соседями, которые позволяют себе курить под окнами чужих квартир или мусорят в подъезде.

Интересно, что мужчина, которому актер плеснул в лицо водой, со своей стороны не стал писать заявление в полицию и побоев не снимал.

- Этот курильщик с видео - гражданин Италии, сын бывшего военного атташе посольства Италии, - рассказывают жильцы дома в Электрическом переулке.

В СМИ проходила информация, что подравшийся со Страховым мужчина - менеджер частной клиники, которая занимает один из этажей. Однако в самой клинике это опровергают.

- Мужчина у нас не работает, просто занимает соседний офис, - рассказала «Комсомольской Правде» одна из сотрудниц клиники. - Вчера, насколько известно, участковый взял объяснения у всех участников конфликта. Пусть полиция решает, кто там был неправ. Но с актером Страховым сталкивались многие жильцы дома (это кирпичное пятиэтажное строение 1900-х годов постройки, - Авт.) и арендаторы. Он позиционирует себя как русского интеллигента, но каждый, кто с ним общался, подтвердит - артист ведет себя, очень некорректно, мягко говоря. Никто не спорит, что курить надо в отведенных местах. Но Страхов порой просто набрасывается на людей.

- Этот инцидент в Электрическом переулке мы не комментируем, - заявили «Комсомольской Правде» в пресс-службе московской полиции.

Сам Даниил Страхов сейчас находится на гастролях в Нижнем Новгороде. Ближайшие московские спектакли (в Театре на Малой Бронной, где служит артист) не отменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Актера Даниила Страхова после драки с соседями увезли в больницу

Бытовой конфликт с участием известного сериального актера Даниила Страхова закончился госпитализацией и заявлением в полицию.

Вечером в среду Страхов приехал к своему дому на востоке Москвы. Перед подъездом курил мужчина (подробности)