Из-за долгов по алиментам судебные приставы арестовали две машины бывшего мужа Ольги Бузовой

СЕГОДНЯ 15:01 2018-11-02T18:41:29+03:00

По словам адвоката, судебные приставы возбудили исполнительное производство в рамках взыскания задолженности с Дмитрия Тарасова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам адвоката, футболист Дмитрий Тарасов задолжал около 15 миллионов рублей

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Российские футболисты в последнее время подозрительно часто попадают в скандальные новости. То нашумевшие приключения Кокорина с Мамаевым. То жена капитана «Спартака» Дениса Глушакова вываливает в Сеть видео, на котором игрок в сауне с какой-то посторонней женщиной. Теперь вот дошла очередь и до бывшего мужа Ольги Бузовой, футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. У него проблемы с огромными долгами по алиментам.

Напомним, Бузова и Тарасов провели в браке больше четырех лет. Разводились в декабре 2016-го со скандалами, передавая друг другу «приветы» через соцсети и журналистов.

Впрочем, долги по алиментам - это «наследие» Тарасова еще до женитьбы на звезде «Дома-2». С первой женой, Оксаной, футболист развелся в 2011 году. От этого брака у пары есть общая дочь Ангелина, девочке сейчас 9 лет.

Оксана Тарасова недавно сообщила, что бывший муж в течение нескольких лет недоплачивал алименты на содержание ребенка. Общая сумма долга выросла до 15 миллионов рублей.

Адвокат экс-супруги футболиста Сергей Жорин сообщил, что для погашения этой задолженности служба судебных приставов может пустить с молотка два дорогих автомобиля, принадлежащих Тарасову.

По словам адвоката, судебные приставы возбудили исполнительное производство в рамках взыскания задолженности с Дмитрия Тарасова. Информация об этом действительно есть на сайте ФССП.

- Сейчас приставы подсчитывают точную сумму долга, - объяснил Сергей Жорин корреспонденту «Комсомольской Правды». - Пока же наложен запрет на два автомобиля Дмитрия Тарасова - «Гелендваген» и кабриолет. Сейчас он не может их продать, например. Как только подсчет будет закончен, футболисту дадут срок на добровольное исполнение решения приставов. Обычно на это дают 5 дней. Если долг не будет погашен, автомобили будут выставлены на торги.

Тарасов эту ситуацию пока не комментирует.

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