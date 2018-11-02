В московском метро запустят новую билетную систему

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-02T18:41:29+03:00

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В городском транспорте Москвы появится новая билетная система. На ее разработку уйдет год, еще полтора года - на запуск.

- Мы хотим сделать поездки пассажиров более комфортными, - рассказал первый заместитель начальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. - Для этого метрополитен по поручению Департамента транспорта столицы объявил конкурс на разработку всей общегородской билетной системы. К сожалению, программное обеспечение проездных билетов устарело. Мы хотим создать новую единую билетную систему. Ее основные преимущества - персонализация карт «Тройка», индивидуальные предложения по программе лояльности, поддержка корпоративных клиентов и возможность интеграции с билетными системами других регионов.

По его словам, благодаря новшествам пассажиры смогут привязать карту «Тройка» к аккаунту в личном кабинете на транспортном портале Москвы или в мобильном приложении метро. То есть можно будет распоряжаться картой на свое усмотрение. Например, посмотреть баланс карты, заблокировать ее. Кроме того, остаток на счете можно будет перенести на другую карту. Это особенно удобно, если потерял «Тройку» и потом оформляешь новую. Сейчас в такой ситуации деньги сгорают и вернуть их нельзя. В будущем владелец «Тройки» сможет полностью сам контролировать ее счет так же, как банковский или мобильный.

Еще новшество - карту «Тройку» можно будет пополнять онлайн без дальнейшей активации через желтый информационный терминал. Сейчас, чтобы начать пользоваться пополненным на «удаленке» счетом транспортной карты, приходится ее «живьем» прикладывать к терминалу на станции. Кстати, закинуть денег на «Тройку» и записать на нее любой нужный билет без активации у терминала можно будет в перспективе и через приложение «Метро Москвы».

В планах руководства столичного метро - договориться с другими регионами об оплате проезда по карте «Тройка» не только в Москве, но и в соседних с ней областях и городах. Но для этого регионам придется сначала запустить у себя московскую систему оплаты проезда.

А для корпоративных клиентов метро хочет предложить оплачивать проезд сотрудников через специальный расчетный счет. Тогда всем работникам какой-нибудь компании или фирмы станет проще ездить в наземке и метро.

Уже известно, что во время тестирования и запуска новая билетная система в Москве будет работать параллельно с действующей.