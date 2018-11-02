В Лондоне дочери бизнесмена Щукина угрожают убийством

СЕГОДНЯ 16:20 2018-11-02T17:30:20+03:00

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Семья российского владельца угольных шахт Александра Щукина, проживающая в Лондоне, столкнулась с угрозами. Сам бизнесмен находится под арестом по обвинению в вымогательстве акций шахты «Разрез «Инской». 31 октября в Кемерово начался судебный процесс. В тоже время, в Британии втянутой в скандал оказалась дочь Щукина – хозяйка влиятельной художественной галереи в элитном лондонском районе Мэйфер.

Британская The Telegraph заметила: кажется, будто эта история - одна из сюжетных линий недавнего хита ВВС – сериала МакМафия. Отец хозяйки ведущей лондонской галереи обвиняется в вымогательстве в деле о контроле над угольной шахтой.

«Елена Щукина, попечительница престижной Королевской Академии, говорит, что получила из-за этого дела угрозы расправы, в которых говорилось не только об ее отце, но и о шести чиновниках, включая двух вице-губернаторов отдаленной сибирской области, - агентство «Росбалт» перевело статью британских коллег. - Один из ключевых участников дела пропал без вести, и, как предполагается, убит».

Дело о вымогательстве несомненно должно вызвать интерес и британских властей, которые в настоящее время выясняют происхождение наводнивших Лондон денег олигархов.

Миссис Щукина, 35 лет, мать двоих детей, получила миллионы фунтов от компаний и семейных трастов, через которые проходили огромные доходы ее отца Александра Щукина от его угледобывающей империи. Миссис Щукина живет в Лондоне, с мужем, деловым партнером ее отца, и двумя маленькими детьми, в четырехэтажном особняке стоимостью 15 миллионов фунтов, к которому ведет частная дорога. Благодаря художественной галерее в Мейфэр она «заработала себе право веско критиковать, поддерживать и подрывать привычные художественные устои», как говорится в одном репортаже.

«Уже почти два года как мой отец сидит под домашним арестом», – цитирует «Росбалт» миссис Щукину, владелицу галереи в Мэйфэр. - «Эта ситуация меня очень огорчает. Я расстроена и разозлена тем, что происходит. Но я не могу поехать в Россию, чтобы повидаться с отцом, потому что я боюсь. Здесь нам поступили несколько угроз убийством. Поэтому я переживаю за безопасность моих детей и мужа. Я живу в царстве страха».

Миссис Щукина, у которой есть двойное российско-британское гражданство, настаивает, что ее отец не нарушал закона, и что ей нечего скрывать, и добавляет: «Я вижу эту историю как разросшуюся попытку очень злых людей нелегально захватить чужую собственность».

Ее муж Ильдар Узбеков, 39 лет, гражданин Великобритании казахстанского происхождения, который помогает в управлении бизнес-империи тестя, говорит, что об угрозах уже осведомлены полиции Великобритании, Монако и Кипра, где в сложных трастах хранится большая часть денег семьи. Однако он признает, что его тесть, бывший шахтер, сделавший состояние в период развала Советского Союза на продаже государственных угольных шахт, имеет репутацию жесткого человека.

«Несомненно, он тяжелый человек, с которым нелегко поладить. Он прожил трудную, очень трудную жизнь», - говорит мистер Узбеков, настаивая, что его тесть ничего не нарушил.

Имеющиеся в распоряжении The Telegraph документы позволяют утверждать, что миссис Щукина одно время играла важную роль в отцовской бизнес-империи: заседала в совете директоров и была владелицей шахты Полосухинская, которая приносит региону более 8 миллиардов рублей дохода ежегодно.