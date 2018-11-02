В Москве в память о Николае Караченцове бесплатно покажут лучшие фильмы с его участием

СЕГОДНЯ 18:40 2018-11-02T18:42:18+03:00

Вход в кинотеатры будет свободный, регистрация не нужна

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После утраты известного актера Николая Караченцова (умер 26 октября после долгой болезни), многие поклонники стали пересматривать фильмы с его участием. А как было бы хорошо посмотреть фильмы "Человек с бульвара Капуцинов" или "Белые росы" на большом экране. И вот эту идею реализовали.

- В память о Николае Караченцове "Москино" проведет бесплатные показы лучших фильмов с его участием. "Старший сын", "Человек с бульвара Капуцинов", "Белые росы", "Собака на сене". Вход свободный, регистрация не нужна, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Показы начнутся с 7 ноября.

Вход будет свободный, в порядке живой очереди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/675121" frameborder="0"></iframe> Умер Николай Караченцов."Для любви не названа цена"... От его голоса замирала душа у всех, от мала до велика. Народный артист Николай Караченцов умер, не дожив всего один день до своего 74-летия. Прощайте, граф Резанов!

КОНКРЕТНО

БЕРЕЗКА

7 ноября 16.00 - Дамы приглашают кавалеров. 6+

8 ноября 16.00 - Мисс Миллионерша. 0+

9 ноября 16.00 - Собака на сене. 12+

ИСКРА

7 ноября 16.00 - Ярославна, королева Франции. 12+

МОЛОДЕЖНЫЙ

7 ноября 14.20 - Сентиментальный роман. 6+

8 ноября 10.30 - Очная ставка. 1986. 12+

9 ноября 16.00 - Моонзунд. 12+

ПОЛЕТ

7 ноября 19.10 - Человек с бульвара Капуцинов. 16+

8 ноября 14.30 - Белые росы. 12+

9 ноября 13.00 - Две стрелы. 16+

САТУРН

7 ноября 19.00 - Старший сын. 12+

8 ноября 19.00 - Как стать счастливым. 12+

9 ноября 19.00 - Человек с бульвара Капуцинов. 16+

ТУЛА

8 ноября 13.00 - Ярославна, королева Франции. 12+

9 ноября 13.00 - Белые росы. 12+

9 ноября 18.00 - Очная ставка. 12+

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