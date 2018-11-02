В Москве ФСБ задержала школьника - друга "архангельского подрывника"

СЕГОДНЯ 18:53 2018-11-02T19:01:50+03:00

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Расследование взрыва в здании УФСБ по Архангельской области привело силовиков в в столицу. Сегодня, 2 ноября, в районе Тушино на улице Свободы был задержан несовершеннолетний подросток, учащийся одной из школ. В его доме было найдено взрывное устройство и компоненты к нему. Эту информацию "КП" подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.

По неофициальной информации, задержанному подростку незадолго до самоподрыва звонил 17-летний архангельский анархист. Именно он 31 октября привел в действие самодельную бомбу в здании архангельского ФСБ - единственным погибшим в этом теракте стал он сам, но еще трое сотрудников ФСБ получили ранения.

Нельзя исключать, что московский школьник также был связан с подпольными анархическими организациями и готовил некую акцию к Дню народного единства.

Официальных комментариев на этот счет от силовых ведомств пока не поступает.

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