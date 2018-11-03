Наше Подмосковье Инвестиции на высшем уровне

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-02T22:56:48+03:00

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В последние годы Московская область неизменно занимает лидирующие позиции в стране по привлечению компаний, в том числе и иностранных, которые вкладывают деньги в развитие собственных производств на территории Подмосковья. То есть платят налоги и создают новые рабочие места для жителей региона. По общему объему прямых инвестиций область в списке топ-3 российских регионов, в топ-10 - по состоянию инвестиционного климата. Залог этого успеха, как объясняют и эксперты, и сами инвесторы, в том, что власти Подмосковья создают для бизнеса уникальные налоговые условия (см. «Конкретно»), предлагают льготы и субсидии. Кроме того, инвесторам помогают подобрать подходящий под запросы участок земли, подключают к коммуникациям. До минимума сокращены сроки согласований во всех возможных инстанциях. Словом, ведут проекты в ручном режиме, помогая построиться и запуститься.

Результат этой работы - с 2014 года в области реализовали более 100 инвестиционных проектов. Это 200 миллиардов рублей в виде инвестиций и более 20 тысяч рабочих мест.

В четверг, 1 ноября, делегация Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьёвым презентовала инвестиционный потенциал региона в Доме приемов МИД России. На эту встречу приехали послы и дипломаты более семидесяти государств, представители зарубежных торгово-промышленных палат, топ-менеджеры компаний, успешно работающих в Подмосковье.

«Мы многое готовы предложить зарубежным предпринимателям: льготы, компенсацию затрат и самые выгодные условия для работы, - написал в Instagram Андрей Воробьёв (@andreyvorobiev). - Это позволяет нам быть привлекательным регионом, увеличивать поток инвестиций и создавать рабочие места».

Глава МИДа Сергей Лавров, открывая встречу, напомнил, что в Московской области успешно работают индустриальные парки и особые экономические зоны. Министр иностранных дел отметил ОЭЗ «Дубна», которая признана самой эффективной в стране.

Площадки для инвесторовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

- Московская область старается привлечь как можно больше инвесторов, оказать максимальное содействие по реализации масштабных и небольших проектов, - рассказал губернатор Андрей Воробьёв. - Для этого последние пять лет мы активно работаем и с Европой, и с Азией. Хочу поблагодарить наш дипкорпус, который уделяет большое внимание подготовке роуд-шоу (выездных презентаций инвестклимата Подмосковья, которые с успехом прошли в Италии, Германии, Франции, Японии, Южной Корее и других странах. - Авт.). Мы стараемся создать особые условия.

Сегодня в Московской области работают компании из 17 стран. По объему инвестиций в лидерах Германия, Франция, США, Швеция, Швейцария, Австрия. Например, с начала нынешнего года в Подмосковье запустили более 50 инвестиционных проектов с участием иностранного капитала (4 тысячи рабочих мест).

В Солнечногорском районе сейчас строится автомобильный завод «Мерседес». Это один из крупнейших инвестиционных проектов последних лет.

- В процессе выбора оптимального региона и партнера мы рассмотрели более 20 локаций и наконец решили построить наш завод в индустриальном парке «Есипово», - рассказал на презентации гендиректор «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг РУС» Ян Мадея. - Мы планируем привезти в Россию наши современные технологии сборки. Я думаю, что наш проект - это очень хороший пример, что можно сделать в короткие сроки.

Перечисляя основные плюсы работы в Подмосковье, Мадея отметил удобную транспортную логистику и географическое расположение региона, высококвалифицированные кадры и поддержку со стороны областного правительства. Напомним, строительство завода стартовало в 2017 году. Инвестор вложит в проект более 15 млрд. рублей и создаст 2,5 тысячи рабочих мест. Планируется, что здесь будут выпускать седаны Е-класса, а также внедорожники GLE, GLC и GLS. Первые подмосковные «Мерседесы» должны сойти с конвейера уже в 2019 году.

Какие уникальные налоговые условия действуют в Московской области для инвесторовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России:

«Московская область - один из наиболее энергично развивающихся субъектов Российской Федерации. Это связано не только с географическим положением, ее близостью к столице, но прежде всего с последовательными усилиями руководства региона во главе с Андреем Воробьёвым».