К юбилею МХТ имени Чехова в столичном метро запустили тематический поезд

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-03T10:15:05+03:00

В метро ожидают, что к началу маю поезд перевезет около двух миллионов пассажиров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Это уже девятнадцатый тематический поезд в московском метрополитене. До этого на линии выпускали составы в честь Дня защиты детей, 75-летия метро, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отдельный поезд посвятили книгам - в каждом вагоне можно прочесть отрывки из культовых произведений. На Таганской-Краснопресненской линии и по сей день ездит поезд, оформленный в честь 55-летия со дня первого полёта человека в космос.

В ночь на 3 ноября запустили очередной тематический состав. Он будет знакомить пассажиров с историей Московского художественного театра, которому в этом году исполняется 120 лет.

В метро ожидают, что к началу маю поезд перевезет около двух миллионов пассажиров. Прокатиться на нем можно на Замоскворецкой (зеленой) линии метро. Кстати, на ней театр и находится (в Камергерском переулке).

На стенах вагонов разместили портреты знаменитых артистов, цитаты из спектаклей, крылатые фразы, интересные факты и высказывания режиссеров. Особое внимание - истории МХТ, основанному в 1898 году Станиславским и Немировичем-Данченко.

На открытии молодые артисты театра прочитали хип-хоп, а сотрудники метро дали послушать новых дикторов, которые зачитывают знакомые всем фразы («Осторожно, двери закрываются», «Следующая остановка - «Театральная» и так далее). Имена их не открываются, однако по голосу пассажиры наверняка их узнают.

Узнать новый состав нетрудно. Он оформлен в классических цветах театра. На бортах - орнамент, копирующий узоры на занавесе МХТ.

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