Здание гостиницы «Советская» отреставрируют

СЕГОДНЯ 16:00 2018-11-04T16:58:50+03:00

Корреспондент «КП» прогулялся по легендарным коридорам и даже заглянул в бывший номер Василия Сталина

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Я стою возле 32-го дома по Ленинградскому проспекту и все никак не решаюсь войти. Все-таки я не в костюме. И без бабочки. А там, за высокой зеркальной позолоченной дверью, наверняка собирается высший свет нашего общества. Как говорится, сливки. Может быть, даже Валерий Леонтьев. Сидит сейчас за барной стойкой - в ботфортах и рыболовной сетке. И ложечкой чай помешивает. Ему в таком наряде везде можно.

Я говорю о ресторане «Яр» (кроме него в том же здании расположены гостиница «Советская» и театр «Ромэн»). Дом неоднократно перестраивался и даже был когда-то одноэтажным. Его построили в 1836 году и открыли в нем ресторан. Поговаривают, что местной оленьей вырезкой успел насладиться сам Александр Пушкин. Также здесь любили обедать Чехов, Куприн, Горький, Есенин, Шаляпин, Блок и многие другие известные личности.

Дом неоднократно перестраивался и даже был когда-то одноэтажнымФото: Павел КЛОКОВ

Дверь отворилась и на крыльце показался седой высокий мужчина в сером костюме-троечке и с легкой дежурной улыбкой.

- Вы к нам? - спросил он трагичным голосом, словно его за меня оштрафуют.

- К вам, - ответил я и уже через несколько секунд шёл по коврам как заправский премьер-министр.

Обстановочка тут, конечно, как в особняке Ивана Тургенева. Зеркала, кожаные диваны, белоснежные скатерти, светильники в виде подсвечников, люстра больше, чем на Курском вокзале, чучело медведя, картины... У меня даже голова закружилась...

В фойе я встретил очаровательную девушку, которая осмотрела меня с головы до ног и заметно загрустила.

Обстановочка тут, конечно, как в особняке Ивана ТургеневаФото: Павел КЛОКОВ

- А можно ли увидеть меню? - спросил я.

И начал читать.

«Стейк Рибай» (из нежной мраморной говядины зернового откорма) - 2800 рублей. Это 12 моих обедов в редакционной столовой.

«Салат с копченой уткой» - 830 рублей.

«Уха из стерляди» - 820 рублей.

«Стерлядь в шампанском» - 2300 рублей.

В общем есть я почему-то перехотел. Со мной такое бывает.

Девушка снисходительно улыбнулась. И уткнулась в бумаги. А я проследовал в гостиницу (для этого необязательно выходить на улицу - достаточно пройти двадцать метров по коридору).

Полистав меню, автор потерял аппетитФото: Павел КЛОКОВ

МАТЬЕ ЦЕЛОВАЛАСЬ, МАСТРОЯННИ СИДЕЛ

Есть в этой гостинице один номер, который ни много ни мало можно считать музеем. Ибо в нем несколько лет проживал сын Сталина Василий (военный лётчик, генерал). В администрации гостиницы этим фактом очень гордятся. И даже повесили на дверь номера табличку «Stalin’s Apartament».

Его также можно снять. Цена вопроса - 27 тысяч рублей за ночь.

Ну а что вы хотели? Высота потолков - пять метров. Гостиная. Спальня. Ванная комната площадью метров тридцать. Кабинет. Пианино. Портреты Ленина и Сталина (старшего). И вид из окна на стройку, грузовики и подъёмные краны (это временно). Мне любезно все это показали и даже разрешили позвонить со старинного телефона. Я себя чувствовал Кевином Маккалистером из знаменитой комедии «Один дома». В общем, с размахом. Недёшево. И при этом пользуется спросом.

Спустившись вниз (и уже, кажется, освоившись), я познакомился с гардеробщиком Евгением Давыдовым. Он трудится на этом поприще уже 31 год. И точно знает, что с вешалки начинается не только театр, но и гостиница.

За это время Давыдов много кого видел и с кем познакомился.

Есть в этой гостинице один номер, который ни много ни мало можно считать музеемФото: Павел КЛОКОВ

- Например, с Арнольдом Шварцнеггером, - вспоминает он. - Актёр заселялся как раз в мою смену. Я его встретил в качестве дворецкого. Смотрю, тянет мне руку. Ну все, думаю. Сейчас мне кисть сломает. А он подаёт мне расслабленную ладошку. Как барышня. Я даже разочаровался.

В разные годы в гостинице «Советская» останавливались певец Вилли Токарев, премьер-министр Баварии Штраус, митрополит Владимир Сабодан, мать Тереза.

- Мирей Матье целовала меня в щечку, - не без гордости добавляет Евгений Давыдов. - Ну и я ее, конечно, тоже. Итальянский актёр Марчелло Мастроянни любил сидеть на лестнице. На ступенях. Все ходят, а он сидит. Ну и много наших советских руководителей тут бывало. Гостиница-то шла по линии Совета Министров.

Я почитал книгу отзывов. Добрая четверть из них посвящена Давыдову, «чья улыбка поднимает настроение с самого утра».

Сотрудница гостиницы пригласила меня на завтрак, который проходит здесь под живую музыку (арфа и пианино). Угоститься им могут не только жильцы апартаментов, но и случайные гости с улицы.

«Это же сколько надо денег!» - подумал я.

- Всего 500 рублей, - будто прочитав мои мысли, ответила красавица.

СПРАВКА «КП»

Здание будущей гостиницы построили в 1836 году и открыли филиал ресторана «Яр» (того, что на Кузнецком мосту). В конце 19 века его хозяином стал бывший официант Алексей Судаков. В 1910 году здание перестроили в стиле модерн, возведя купола и соорудив на фасаде огромные металлические светильники. После революции ресторан закрыли. В стенах здания в разное время размещались кинотеатр, спортзал, госпиталь, кинотехникум, ВГИК, клуб лётчиков. В 1952 году здание снова перестроили - на этот раз в стиле сталинского ампира. Сейчас в нем расположены гостиница, ресторан и театр.

ОФИЦИАЛЬНО

Ученым предстоит изучить стиль исторического здания (Ленинский проспект, 32) и решить, каким образом его реставрировать. Дело в том, что это не чистой воды сталинский ампир. В его облике остались и элементы модерна.

- Мосгорнаследие выдало разрешение на научно-исследовательскую и изыскательную работу в здании гостиницы, - говорится в официальном сообщении Правительства Москвы.

По мнению руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова, это место обладает богатой и насыщенной историей.

- На протяжении десятилетий заведение меняло хозяев, - говорит чиновник, - однако всегда сохраняло репутацию одного из лучших ресторанов загородной Москвы. А с конца 19 века он стал одним из центров цыганского пения - эта традиция продолжается и сегодня.

В рамках научно-исследовательской работы ученым предстоит описать будущие архитектурные и конструктивные решения, изучить инженерно-технические особенности здания. После подготовки проекта и его согласования с «Мосгорнаследием» будет выдано разрешение на проведение реставрации.

ЧТО ЕЩЕ ОТРЕСТАВРИРУЮТ В МОСКВЕ

- мостовая башня на Измайловском острове

- здание зимнего сада с готической башней и амбаром дачи Лямина в парке «Сокольники»

- павильон N51 «Мясная промышленность» на ВДНХ (проект ещё не утверждён, идут изыскательные работы)

- 16 скульптур воинов-победителей и славящих Победу девушек, украшающих дом N30 на углу Ленинского проспекта и площади Гагарина (реставрация уже идёт)