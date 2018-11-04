Болельщик ЦСКА из госпиталя в Риме: «Из-за этой мясорубки в метро я стал инвалидом!»

СЕГОДНЯ 16:44 2018-11-04T16:50:20+03:00

Римские хирурги провели несколько сложнейших операций и собрали ногу москвича буквально по частям Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Сломавшийся экскаватор в римском метро в одночасье изменил жизнь 33-летнего москвича Дмитрия Тюрина. Вместо матча любимой футбольной команды ярый фанат ЦСКА чуть было не попал на тот свет. Именно о Дмитрии тогда писали все СМИ. Он оказался в самом эпицентре давки. Ногу мужчину буквально зажевал механизм экскаватора. Стопу частично оторвало. Римские хирурги провели несколько сложнейших операций и собрали ногу москвича буквально по частям.

- В этой адской римской мясорубке я стал инвалидом, - рассказал «КП» Дмитрий Тюрин.

До сих пор он находится в одном из госпиталей Рима. С постели не встает. Помогает и поддерживает Дмитрия его родная сестра. Оксана бросила все дела и не отходит от постели брата.

- Половины ноги просто нет. Впереди еще несколько операций. Состояние Димы стабильное. Врачи делают все возможное. Прогнозов пока нет. Риск ампутации сохранится на ближайшие три, а то и пять месяцев. После этого ему предстоит восьмимесячный курс реабилитации, который мы надеемся пройти уже в Москве, - рассказала «Комсомолке» Оксана Романова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/674689" frameborder="0"></iframe> Очевидцы сняли момент аварии в метро Рима.

Итальянская медицина, по мнению сестры пострадавшего, не многим отличается от нашей.

- Здание госпиталя очень старое, того и гляди рухнет. Палаты все общие. В Диминой, например, четыре человека. Лекарства есть не все, так что едва успеваю находить и покупать. Но даже это мелочь по сравнению с тем, как относятся к русским. Дима, чтобы вы понимали, полностью обездвижен. Так вот тарелки с едой ему просто ставили на тумбочку. Дотянуться самостоятельно он не мог. Это просто не по-человечески даже. Мы об этом сообщили в посольство и только после вмешательства дипломатов ситуация изменилась, - рассказала Оксана.

Но, несмотря на все трудности, москвич не падает духом. В первые дни поле ЧП его поддержал капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

- Он позвонил Диме прямо перед важной операцией. Это дорогого стоило, - рассказала Оксана.

Футбольный клуб поддержал пострадавших фанатов и рублем. Однако выделенных средств на лечение Дмитрия не хватает. На днях был организован сбор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/674652" frameborder="0"></iframe> В метро Рима сломался эскалатор с фанатами ЦСКА.Более тридцати фанатов ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора в метро Рима

Напомним, 23 октября на станции Repubblicaримской подземки поломался экскаватор. Пострадали 30 человек, в том числе 16 фанатов ЦСКА. Расследование уголовного дела продолжается. По предварительным данным, подвижные механизмы экскаватора были технически неисправны.

ОТЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Все, кто хотят помочь Дмитрию Тюрину, могут отправить средства на карту Сбербанка: 5469380063117807. Получатель Анна Сергеевна Б.

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