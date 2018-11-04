В Подмосковье пенсионера, торговавшего на улице, увезли в полицию на тележке

СЕГОДНЯ 19:22 2018-11-04T22:17:26+03:00

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Москвичи в соцсетях бурно обсуждают видеоролик задержания двоих пенсионеров у железнодорожной станции города Мытищи. Пользователи поспешили обвинить во всех смертных грехах правоохранителей, мол, на стариков набросились.

Всего за сутки видео набрало рекордное количество просмотров. Сюжет таков: пожилые женщина и мужчина продавали старые вещи на улице. Нагрянувших сотрудников полиции, которые предложили им проехать в отделение, старики встретили, мягко говоря, недружелюбно. Паника, крики, даже до драки дошло. Пока пенсионерка как могла лупила и оскорбляла полицейских, ее приятель, судя по ордену на груди, ветеран Великой Отечественной, кричал на всю улицу: «Бейте». В пылу конфликта полицейские, которые, надо сказать, были весьма сдержанны, уложили дедушку на обычную тележку и увезли в отделение полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/676397" frameborder="0"></iframe> В Мытищах сотрудники полиции задерживают пожилую пару.

Там-то и выяснилось, что он вовсе не ветеран, а душевнобольной мужчина, который уже несколько лет стоит на учете в психдиспансере. Из отделения полиции он был госпитализирован в профильную клинику.

Паника, крики, даже до драки дошлоФото: скриншот видео

- В тот день граждане сообщили в дежурную часть Линейного отдела на станции Мытищи, что мужчина в пиджаке с военной атрибутикой ведет себя агрессивно. На требования сотрудников ППС он реагировал неадекватно. Было принято решение доставить его в отделение. Однако по пути он наносил удары ногами полицейским. Кроме того, пострадала 80-летняя женщина, которая проходила мимо. Сейчас по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП» в пресс-службе линейного отдела МВД РФ по ЦФО.

Тем временем сотрудники местной общественной палаты узнали в пенсионере мужчину, который много раз устраивал скандалы в местных соцслужбах.

- Авторы видео решили, как говорится, хайпануть и не разобрались в ситуации. Данный пенсионер страдает расстройством психики. Поверьте, его знают во всех соцслужбах города, - прокомментировал Алексей Савлуков, председатель комиссии по социальной адаптации инвалидов Общественно палаты городского округа Мытищи.