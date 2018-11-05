На двух первых Московских центральных диаметрах будет больше 40 пересадок на метро и МЦК

СЕГОДНЯ 15:35 2018-11-05T15:36:34+03:00

Московские центральные диаметры будут работать как столичное метро - с 05:30 до часу ночи Фото: Тимур ХАНОВ

Новые маршруты электричек, интегрированные в систему городского транспорта, откроются уже в 2019 году

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Московские власти поделились деталями большого будущего транспортного проекта «Московские центральные диаметры». Напомним, концепцию МЦД мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров представили Владимиру Путину в конце 2017 года. «Диаметры» должны еще больше интегрировать пригородные электрички в систему общественного транспорта. В качестве двух «пилотов» выбрали маршруты Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск.

Первые диаметры планируют запустить уже в конце 2019 года. Как сообщают в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры, эти два маршруты будут иметь в общей сложности 42 пересадки на станции других видов общественного транспорта.

«На МЦД-1 (Одинцово - Лобня) будет 12 станций, с которых можно будет пересесть на 12 станций метро, 2 станции Московского центрального кольца и 6 радиальных направлений Московской железной дороги (МЖД), - рассказали в ведомстве. - А на МЦД-2 (Нахабино - Подольск) будет 15 станций с пересадками на 13 станций метро, 7 станций радиальных направлений МЖД и на 2 станции МЦК».

Напомним, Московские центральные диаметры будут работать как столичное метро - с 05:30 до часу ночи. В часы пик график движения поездов не будет превышать 5-6 минут. Кроме того, здесь будет действовать та же билетная система, что и на всем остальном городском транспорте Москвы. В том числе карта «Тройка».

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