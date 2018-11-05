В московском метро полицейский застрелил собаку, которую на него натравил пьяный пассажир

СЕГОДНЯ 21:44 2018-11-05T21:47:06+03:00

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Сотрудник полиции в понедельник вечером был вынужден применить оружие на станции метро «Цветной бульвар».

Около 20:20 в вестибюль вошёл пьяный мужчина с собакой, который пытался пройти через турникет. Как говорят очевидцы - в грязной одежде, с характерным резким запахом. Бродяга. С ним - крупная собака без поводка и намордника. Кто-то из пассажиров даже сделал «собачнику» замечание.

- Сотрудник полиции, который нес службу в вестибюле станции, незамедлительно отреагировал на происходящее - подошел мужчине и попросил покинуть вестибюль, - рассказывает пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев. - Затем начал выводить его в сторону выхода со станции.

Но товарищ в грязной одежде непременно хотел ехать на метро! Поэтому приспустив поводок, он начал травить пса на полицейского. Тот позже объяснял: собака залаяла, оскалилась, начала бросаться на сотрудника и проходивших мимо пассажиров.

- В момент, когда ситуация вышла из-под контроля, полицейский применил огнестрельное оружие, - сообщил Алексей Мышляев.

От полученного ранения собака умерла. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

При этом, как уточняют в полиции, на работу станции «Цветной бульвар» инцидент не повлиял.

49-летний хозяин животного задержан.