2018-11-06T14:31:54+03:00
Общество

В Москве обстреляли «Кадиллак» мультимилионера из списка «Форбс»

69-летний Олег Бурлаков не пострадал, он уже заявил в полицию о покушении
Анастасия ВАРДАНЯН
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Вечером 3 ноября автомобиль, в котором находится Бурлаков, его водитель и сотрудники личной охраны был отстрелен неизвестнымВечером 3 ноября автомобиль, в котором находится Бурлаков, его водитель и сотрудники личной охраны был отстрелен неизвестнымФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Во вторник, 6 ноября, в столичную полицию обратился 69-летний мультимилионер Олег Бурлаков. Бизнесмен завил о покушении на его жизнь.

- Вечером 3 ноября автомобиль «Cadillac Escalade», в котором находится Бурлаков, его водитель и сотрудники личной охраны был отстрелен неизвестным. В результате инцидента никто не пострадал, - рассказали «Комсомолке» источники в правоохранительных органах.

Обладателя 158-го места в списке «Форбс» спас бронированный кузов и стекла внедорожника. Сейчас по факту ЧП проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Личность стрелявшего пока установить не удалось.

Состояние Бурлакова, который входит в топ-200 богатейших предпринимателей России, оценивается в 650 миллионов долларов. По данным «Форбс», основным активом предпринимателя является КБ "Стройлесбанк". Также Бурлаков известный любитель яхт. Его 106-метровая "Черная жемчужина" занимает 34-е место в списке самых больших яхт в мире.

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