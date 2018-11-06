ВКонтакте покажет новое шоу Елены Летучей «Летучий Надзор»

СЕГОДНЯ 14:05 2018-11-06T14:07:26+03:00

ВКонтакте выйдет 9 серий проекта, каждая из которых длится около 30 минут

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Елена Летучая запускает ВКонтакте шоу «Летучий Надзор». В новом авторском проекте известной ведущей зрители узнают, как защитить себя от некачественной продукции и обмана в сфере услуг, бороться с фальсификатом и распознать уловки маркетологов.

Запуск шоу ВКонтакте позволит избежать ограничений телеканалов и говорить откровенно обо всех волнующих темах. Премьера состоялась сегодня в сообществе «Летучий надзор».

ВКонтакте выйдет 9 серий проекта, каждая из которых длится около 30 минут. Новые выпуски будут публиковаться по вторникам.

Елена Летучая известна как ведущая шоу «Ревизорро», в котором она проверяла качество предоставляемых услуг в российских отелях, ресторанах и других заведениях. Затем Елена стала автором и ведущей передачи «Летучий отряд», а также участвовала в запуске программ «Ревизолушка» и «Ревизорро, Медицинно».

Елена Летучая:

«Для меня важно запустить проект в интернете, потому что только здесь можно действовать без жестких ограничений телеканалов и мгновенно получать обратную связь аудитории. Можно сказать, что здесь я делаю, что хочу. ВКонтакте — близкая мне площадка со всем необходимым инструментарием для запуска видеопроектов. Подписывайтесь на мой паблик «Летучий Надзор» ВКонтакте и делитесь своим мнением в комментариях!».

Евгений Терских, креативный продюсер ВКонтакте:

«Мы рады, что такие знаковые авторы, как Елена Летучая, выбирают ВКонтакте для размещения своих проектов. Появление «Летучего Надзора» именно на нашей площадке — логичное продолжение всей деятельности Елены. Здесь она легко найдёт своего зрителя: уже симпатизирующего предыдущим проектам и готового к максимально честному подходу».

Ранее ВКонтакте анонсировала запуск тревел-шоу «Местные», премьера которого намечена на 8 ноября. Программа будет раз в неделю выходить в сообществе «Лентач». Она познакомит зрителей с настоящей жизнью российских городов, которую не увидеть, если следовать маршрутам в путеводителях. Всего запланировано 7 серий, каждая из которых посвящена одному из городов: Санкт-Петербургу, Мурманску, Владивостоку, Уфе, Ростову, Томску или Екатеринбургу.

80 миллионов пользователей в месяц смотрят видеозаписи ВКонтакте, а каждый день ролики собирают 550 миллионов просмотров.