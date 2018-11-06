Реновация пятиэтажек в Москве: Список стартовых площадок расширился на 14 адресов

СЕГОДНЯ 14:32 2018-11-06T14:33:16+03:00

Новые дома для переселенцев построят на Пресне и в Новой Москве

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Сегодня, 6 ноября, на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил постановление с дополнительными адресами стартовых площадок для программы реновации. Участки для новостроек выбрали в восьми округах (см. список). Среди 14 площадок - Пресня в центре столицы и Троицк в Новой Москве. Квартиры для переселенцев из сносимых хрущевок ориентировочно появятся здесь до 2021 года. Теперь в списке стартовых площадок уже 282 адреса.

Помимо этого, в постановлении уточняются адреса 18 ранее утвержденных «стартовых» площадок по оформленным градостроительным планам земельных участков.

Напомним, в последний раз этот список меняли в конце октября. Тогда добавили 12 адресов в «старой» Москве. Причем семь из них находятся на месте сносимых домов, расселение которых по программе реновации уже началось. В мэрии подчеркнули, что подбор новых стартовых площадок продолжается.

В список сноса в Москве попал 5171 дом. В них живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года. Сейчас горожане переселяются в 16 стартовых домов в пяти округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном и Юго-Западном. Новые квартиры получают жители 21 старого дома. Очередную пятиэтажку начали расселять в эти выходные, 3 ноября, на улице Летчика Бабушкина, д. 27 в Бабушкинском районе на северо-востоке города. До конца года в Москве новоселье справят около 10 тысяч участников реновации.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что переезд уже затронул более тысячи семей. «Сегодня на разных стадиях строительства, разработки проектной и градостроительной документации находятся порядка 240 стартовых домов в большинстве районов Москвы, - уточнил мэр. - Заселение этих домов позволит запустить волновое переселение. Параллельно мы разрабатываем проекты планировки десятков будущих кварталов реновации».

КОНКРЕТНО

В этих районах построят новые дома для переселенцев

Центральный округ

Стрельбищенский пер., вл. 14 (Пресненский район)

Северный округ

Бескудниковский б-р, вл. 52 (Бескудниковский район)

ул. Селигерская, вл. 32 - Дмитровское ш., вл. 89, корп. 1 (Бескудниковский район)

Северо-Восточный округ

ул. Милашенкова, вл. 7, корп. 3 (Бутырский)

ул. Олонецкая, вл. 21 (Отрадное)

ул. Печорская, около вл. 9 (Бабушкинский район)

ул. Радужная, напротив вл. 15, корп. 2 (Бабушкинский район)

Восточный округ

ул. Утренняя, вл. 3 (Новогиреево)

Южный округ

Каширское ш., вл. 76А (Москворечье-Сабурово)

Юго-Западный округ

ул. Введенского, вл. 5 (Коньково)

Западный округ

ул. Олеко Дундича, вл. 29 (Фили-Давыдково)

ул. Родниковая, рядом с д. 4 (Солнцево)

Новая Москва

Жилой поселок детского кардиоревматологического санатория (ДКС) № 20, ул. Новая (г. Троицк)

пос. Фабрики имени 1 Мая (поселение Рязановское, кадастровый номер 77:20:0020451:19)

КСТАТИ

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