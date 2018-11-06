СЕГОДНЯ 15:55 2018-11-06T15:58:23+03:00

С 15 по 17 ноября 2018 года пройдет VII Санкт-Петербургский международный культурный форум . Основная тема Форума в этом году: «Культура как стратегический потенциал страны»

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Санкт-Петербургский международный культурный форум - центральное событие культурной жизни страны. С 2012 года культурная столица принимает этот проект поистине мирового масштаба. За эти годы Форум стал признанным во всем мире пространством открытого диалога культур. Каждый год на Форум приезжают профессионалы со всего мира – звезды драматического театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, представители академического сообщества. Вместе культурное сообщество формирует повестку дня: обменивается мнением и опытом, участвует в тематических дискуссиях, представляет премьеры. Форум является знаковым событием мирового уровня, и год от года его роль только возрастает.

В этом году главная тема Форума: «Культура как стратегический потенциал страны» . В России культура возведена в ранг национального приоритета, это народное достояние и повод для гордости. Именно такое отношение к культуре делает Россию лидером мировых культурных трендов. Санкт-Петербургский международный культурный форум синтезирует все направления, формируя единый подход к восприятию культуры и искусства, давая новый импульс развитию культурных инициатив. В числе главных задач Форума - развитие международного сотрудничества в сфере культуры, поддержка культурных проектов, обеспечение максимальной доступности к наследию мировой культуры. Это площадка, на которой ведущие мировые эксперты могут открыто делиться мнениями и опытом, свободно обсуждать самые спорные и неоднозначные вопросы, искать пути решения актуальных проблем в атмосфере взаимной поддержки и доверия. Организаторы Форума: Правительство Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга.

Почетный статус «Страна-гость VII Санкт-Петербургского международного культурного форума» получили два государства — Италия и Катар. Страны-гости Форума подготовили обширные программы, включающие дискуссионные и культурные мероприятия с участием мировых звезд искусства и культуры.

В этом году программу Форума включены мероприятия крупнейших театральных событий Европы и мира: Театральной олимпиады и Европейской Театральной Премии. Программу IX Театральной олимпиады представят на Новой сцене Александринского театра.

Специальный проект Форума — Открытый лекторий «Культура 2.0» — в этом году вышел за пределы дат Форума и теперь работает круглый год. На разнообразных площадках города регулярно проходят бесплатные лекции и дискуссии о технологиях в культуре. В дни Форума «Культура 2.0» представит настоящий интеллектуальный марафон в Манеже, спикерами которого станут мировые лидеры в области технологий в культуре. Они будут обсуждать темы, которые в России еще не поднимались в таком масштабе: сайнс-арт и компьютерные игры как искусство; кино, которое снимают на мобильные телефоны; электронные библиотеки и многое другое от цифровых и виртуальных технологий до социальных практик.

В 2018 году участниками Форума станут дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев, альтист Юрий Башмет; театральные режиссеры Хайнер Геббельс, Теодорос Терзопулос, Тадаси Судзуки, Тони Сервилло, Валерий Фокин; кинорежиссеры Киёси Куросава, Паоло Дженовезе, Федор Бондарчук; актриса Клаудия Кардинале; джазовые звезды Патти Остин и Игорь Бутман; писатели Эрик Вуйяр, Евгений Водолазкин, Лев Данилкин, Павел Крусанов, Ольга Славникова.