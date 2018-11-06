В центре Москвы появилось новое граффити - жилой дом в разрезе

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-06T17:34:54+03:00

Со стороны может показаться, что стена семиэтажки полностью прозрачна

Изменить размер текста: A A

Еще одно интересное граффити появилось в центре Москвы. Стену с торца кирпичной семиэтажки на Валовой улице, 29 (это Садовое кольцо) украсили рисунками... квартир.

Несколько зарисовок бытовой жизни москвичей - со стороны может показаться, что стена у дома прозрачная, как стекло, и прохожие видят, что происходит внутри. Новый арт-объект, около которого теперь наверняка будут делать сотни селфи, посвятили Дню народного единства. Сверху, над «комнатами» граффити красуется большая надпись: «Россия - наш общий дом».

Авторы проекта - компания «Городские галереи», которая участвует в программе по благоустройству столицы «Моя улица».

Необычный 3D-рисунок появился на стене одного из домов возле Садового кольца.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Основной смысл проект - показать, что в нашей стране бок о бок в мире живут десятки народов, - говорят в компании.

Отметим, что ранее на этой же стене москвичи и туристы могли видеть другие граффити - новый российский супертанк «Армата», огромные изображения акулы, дикой пантеры, а также несколько коммерческих, рекламных «полотен».