2018-11-07T19:35:55+03:00
Общество

Каждому читателю - подарок от «Комсомольской правды»!

Приятные сюрпризы от любимой газеты пришлись по душе москвичам
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«Комсомолка» подготовила новый сюрприз для своих читателей.«Комсомолка» подготовила новый сюрприз для своих читателей.
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Почти каждую пятницу в московском выпуске «Комсомольской правды» вместе с свежими новостями наших читателей ждет приятный сюрприз. Вырезав из газеты купон, можно получить по нему подарок в одном из магазинов-партнеров. «Комсомолка» уже дарила читателям маску для лица, украшения и даже вкусный блинчик. А в прошлую пятницу по купону можно было бесплатно получить крем для рук от легендарной фабрики «Свобода».

Идея «Комсомолки» радовать читателей презентами пришлась по душе москвичам. Вот какое письмо мы получили с редакционной почтой:

«Комсомолку» я читаю с детства — ее выписывала еще моя бабушка. С тех пор традиция каждый день покупать газету в киоске по пути на работу живет в нашей семье уже много лет. Тем приятней, что теперь по пятницам вместе с новым номером ты получаешь еще и какой-нибудь сюрприз.

Признаюсь, раньше я не пользовалась купонами — то руки не доходили, то времени не хватало. Но в прошлую пятницу, увидев купон на подарок от фабрики «Свобода», решила — надо непременно взять! С детства помню эти тюбики — крем «Янтарь», «Люкс», «Вечер». Зимой, собирая меня на каток, бабушка густо натирала мне щеки кремом, приговаривая: «Вот, теперь нам никакие морозы не страшны!» Наверное, сыграли свою роль воспоминания детства и ностальгия, тепло бабушкиных рук и ощущение любви и заботы — ну очень мне захотелось получить этот подарок. Тем более, что магазин, где можно обменять купон на крем, оказался буквально в двух шагах от моего дома, на Хорошевском шоссе.

Вырезала купон, зашла в книжный магазин «Спринт» по пути с работы домой. «О, и вы за кремом?» - улыбнулась мне продавец. - «У нас сегодня просто ажиотаж». Фея прилавка предложила мне на выбор один из трех кремов. Я выбрала «Люкс» и совершенно довольная пошла домой, мазать ручки во время просмотра любимого сериала.

Спасибо вам за идею — такие маленькие подарки очень поднимают настроение. Надеюсь, эта акция продолжится!

С уважением,

Анна Тепляева, Москва.

От редакции:

Дорогая Анна, спасибо! Нам очень приятно получать такие письма. Конечно, мы будем продолжать акцию Купонатор «Комсомолки». В эту пятницу читателей ждет новый подарок: 9 ноября по купону из «КП» каждый наш читатель сможет получить красивую подвеску в любом магазине ювелирной сети «Санлайт». Один из этих четырех серебряных кулонов (на выбор) станет вашим!

Эти серебряные кулоны станут подарками читателям &quot;Комсомолки&quot;.

Эти серебряные кулоны станут подарками читателям "Комсомолки".

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