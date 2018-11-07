2018-11-07T11:15:25+03:00
Происшествия

«Хочешь любви? Плати!»: Студентка, обвинившая в изнасиловании сына вице-президента Лукойла, зарабатывала эскорт-услугами

23-летняя Вероника Максимова подала заявление в полицию на Руслана Шамсуарова
Анастасия ВАРДАНЯН
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23-летняя Вероника Максимова, хотя и поспешила удалить некоторые свои странички в социальных сетях, скрыть некоторые подробности биографии не смогла23-летняя Вероника Максимова, хотя и поспешила удалить некоторые свои странички в социальных сетях, скрыть некоторые подробности биографии не смоглаФото: ВКонтакте
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Скандал вокруг обвинения 21-летнего Руслана Шамсуарова, известного столичного мажора, сына вице-президента Лукойла, в изнасиловании московской студентки получил необычный поворот. Пышногрудая красавица-брюнетка оказалась далеко не святой. 23-летняя Вероника Максимова, хотя и поспешила удалить некоторые свои странички в социальных сетях, скрыть некоторые подробности биографии не смогла.

Профили, где впору ставить ограничение 18+, сохранились на сайтах знакомств, где уроженка Ростова-на-Дону во всей красе предлагала интим за деньги. Степень роскоши зашкаливает: вот она в одних только трусиках позирует в салоне люксовой иномарки, в маленьком бикини на фоне высоток Арабских Эмиратов, в лучших отелях Москвы и Франции в коротеньких платьях с охапками роз в руках и целая серия откровенных фотосессий в нижнем белье.

В родном городе у ростовчанки была репутация роковой красавицы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В родном городе у ростовчанки была репутация роковой красавицыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Свою философию она не скрывала: «если мужчины хотят только секса, так почему же они удивляются, что от них нужны только деньги». Эту фразу Вероника опубликовала в своем Твиттере еще три года назад.

В родном городе у ростовчанки была репутация роковой красавицы. А когда она пять лет назад она переехала в столицу, старые друзья просто перестали ее узнавать.

- Она очень изменилась. Сделала что-то с лицом, изменила нос губы, грудь увеличила в несколько раз. Я смотрела фото и думала, она это, или другой уже человек. Со старыми друзьями Ника просто перестала общаться, у нее что-то вроде звездной болезни началось. В новых френдах Егор Крид и прочие, ну где уж там нам, простым смертным, - рассказала «КП» Анна Зацепина, соседка девушки из Ростова-на-Дону.

Пышногрудая красавица-брюнетка оказалась далеко не святой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пышногрудая красавица-брюнетка оказалась далеко не святойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В сохранившихся профилях Вероники Максимовой новые подруги как на подбор: силиконовая грудь, губки «уточкой» и сплошной разврат. В их числе известные в узких кругах столичные жрицы любви. Надо сказать, до этих профессионалок, у которых на страницах в соцсетях никаких намеков на наличие трусов, Веронике было далеко.

Как девушка познакомилась с московским мажором Русланом Шамсуаровым, остается только догадываться. В своем заявлении в полицию, красавица написала, что плохо его знала, мол виделись всего несколько раз. С ее слов, изнасилование произошло в душе, куда парень неожиданно для нее заглянул. При этом местом событий стала квартира Шамсуарова на Площади Победы. Что она делала в ночь со 2 на 3 ноября в чужой квартире, не уточнила.

Тем временем, Руслан Шамсуаров в своих объяснениях сообщил, что отношения с Вероникой у него были два месяца. В тот вечер они якобы поссорились из-за ее откровенных фотографий в социальных сетях. Разочарованный молодой человек предложил ей расстаться. По его версии, обратиться в полиции она могла из мести.

Студентка, обвинившая в изнасиловании сына вице-президента Лукойла, зарабатывала эскорт-услугами Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Студентка, обвинившая в изнасиловании сына вице-президента Лукойла, зарабатывала эскорт-услугамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кто из участников этой истории говорит правду, а кто врет, сейчас выясняют правоохранительные органы. По заявлению девушки ведется проверка. Уголовное дело пока не возбуждено. Оно может стать вторым в биографии столичного мажора. Напомним, Руслан Шамсуаров попал в новости в мае 2016-го. Тогда он с друзьями устроил гонки по утренней Москве. Закончилось тем, что за «Гелендвагеном» Шамсуарова-младшего (за рулем, правда, сидел его приятель) гнались несколько полицейских машин, а внедорожник петлял по газонам и дворам. В итоге сам Шамсуаров получил по суду 300 часов обязательных работ.

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20-летний сын вице-президента нефтяной компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров попал в новости в мае 2016 года. Тогда он устроил с друзьями гонки по утренней Москве. Закончилось тем, что за «Гелендвагеном» Шамсуарова-младшего (за рулем, правда, сидел его приятель) гнались несколько полицейских машин, а внедорожник петлял по газонам и дворам. (подробности)

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