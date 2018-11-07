Фото и видео парада 7 ноября 2018 года на Красной площади: танки военного времени и марш кадетов

СЕГОДНЯ 11:55 2018-11-07T12:21:54+03:00

После реконструкции открыли музей боевой техники под открытым небом. Публикуем фото и видео парада 7 ноября 2018 года на Красной площади

Изменить размер текста: A A

Ровно 77 лет назад солдаты после парада на Красной площади уходили сразу на фронт. Немецкий враг был в 30 километрах. Повторить тот самый парад 7 ноября 1941 года решено снова. На Красной площади не менее 12 тысяч человек: пять тысяч участников шествия и семь тысяч зрителей.

- Солдаты маршировать будут, и танки поедут. Но это не такой же парад, как 9 мая, когда мы празднуем Победу в Великой Отечественной Войне, сейчас реконструкция парада 7 ноября, когда солдаты уходили на войну, - объясняла на трибуне мама маленькому сыну Игорю.

Ровно 77 лет назад солдаты после парада на Красной площади уходили сразу на фронтФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Танки и форма у солдат военных лет. На трибунах почетные гости - ветераны Великой Отечественной Войны и участники того самого парада 1941 года, а именно Евгений Ануфриев, Василий Лагодин, Иван Бобарыкин, Борис Уткин, Павел Козленков.

Исторический парад начался ровно в 10.00. Зазвучала традиционная "Священная война", на Красную площадь вынесли флаг России, Знамя Победы и флаг города Москвы. Поздравить ветеранов пришел мэр столицы Сергей Собянин.

- Парад на Красной площади навеки стал символом мужества и веры. "Все для фронта, все для победы", - осенью 1941 года для москвичей это были не пустые слова. Победа означала свободу и жизнь, поражение - позор, гибель и рабство. И мы разгромили врага под Москвой, сделав трудный шаг в победе над фашизмом.

Сергей Собянин вспомнил бойцов Красной армии, ополченцев, которые стояли насмерть под Крюково и Вязьмой, женщин и стариков, которые рыли окопы.

Поздравить ветеранов пришел мэр столицы Сергей СобянинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вспоминаем работников метрополитена, которые ночью укрывали людей от бомбежек, а утром вновь вели свои поезда. Мы помним о врачах и медицинских сестрах, которые забыли о сне и усталости. Мы вспоминаем всех, кто стоял на защите Москвы. 77 лет - срок немалый, но память о битве за Москву не померкла. И я уверен, что наши потомки, как и мы, будут вспоминать о подвиге героев и миллиона людей, которые отстояли Москву осенью 1941 года. Слава героям! - завершил речь Сергей Собянин.

Исторический парад начался ровно в 10.00Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На большом экране появились документальные кадры - Москву бомбили уже несколько месяцев. Театры, Кремль и центральные здания были замаскированы, на крышах появились зенитки. Война добралась и до Москвы, но парад 7 ноября никто отменять не собирался. Большинство москвичей до последнего не знали состоится ли он - парад готовили в строжайшей секретности. Для безопасности в городе было более 500 истребителей, чтобы враг не устроил бомбардировок. И даже, если бы полетела авиация, началась атака, но парад бы не отменили - такая была установка.

- Парад отменяется только, если поступит указание немедленно вступить в бой, - звучало на параде, как 77 лет назад.

Это сегодня была солнечная погода, но 7 ноября 1941 года шел снег, солдаты шли в тонких шинелях - с парада прямо в бой.

- От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли трудный бой, стали просто землей и травой, - исполнял песню актер Дмитрий Харатьян.

После реконструкции открыли музей боевой техники под открытым небомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Команда: "Раз! Раз! Раз, два, три!" Маршируют солдаты по брусчатке. В параде участвовали подольские курсанты, пехотинцы, воспитанники Кадетского корпуса МЧС, Кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Александра Невского.

После марша Красная площадь стала доступна для всех желающихФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Едут танки Т-34, Т-60, бронемашины, автомобили, буксируемые орудия. Это реконструкция, но у ветеранов были слезы на глазах.

После марша Красная площадь стала доступна для всех желающих. До вечера москвичи могут посетить, по сути, музей под открытым небом - на брусчатке несколько часов будет стоять техника Великой Отечественной Войны, предоставленная частными коллекционерами. С танками и зенитными установками можно будет сфотографироваться.

Парад на Красной площади.Торжественный марш в честь 77-летия военного парада 1941 года.Впервые во время реконструкции исторического парада 1941 года у стен Кремля пронесут копию знамени Победы

ФОТОРЕПОРТАЖ