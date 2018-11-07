2018-11-07T13:35:52+03:00
Происшествия

Прокурор попросил 17 лет колонии для «подмосковного Отелло», отрубившего жене руки

Дмитрию Грачеву могут уже в ближайшие дни вынести приговор
Семен ЕЛЕНИН
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Дмитрия Грачева обвиняют по трем статьямДмитрия Грачева обвиняют по трем статьямФото: Александр РОГОЗА
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В подмосковном Серпухове движется к финалу громкий процесс по делу 26-летнего Дмитрия Грачева. Напомним, в прессе его прозвали «подмосковным Отелло». В декабре прошлого года он вывез свою супругу Маргариту Грачеву на машине в лес, связал и отрубил кисти рук. Мы уже много раз писали об этой трагедии: врачи чудом сумели пришить лишь одну кисть, вместо вторй теперь протез. Впереди долгие годы реабилитации.

Дмитрия Грачева обвиняют по трем статьям - «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой потерю органа» (до 10 лет), «похищение» (до 12 лет), «угроза убийством» (до 2 лет).

Сегодня в суде проходят прения сторон - это одна из последних фаз процесса. Как сообщают в Серпуховском суде, прокурор попросил для Дмитрия Грачева по совокупности 17 лет колонии.

Сам Грачев и его адвокат пытаются оспорить две статьи из трех, по которым ему было предъявлено обвинение. В деле фигурируют сразу два эпизода похищения - в ноябре и декабре прошлого года. Он дважды сажал жену в машину и вывозил в лес. В первом случае угрожал ножом - следствие именно это квалифицировало как угрозу убийством. В суде Маргарита Грачева рассказала, что в тот раз, вероятно, муж тоже хотел с ней что-то сделать. Однако на проселочной дороге увидел патрульную полицейскую машину и свернул к жилым домам.

Впрочем, Дмитрий Грачев в суде рассказывает, что нож «просто показал» своей жене и в машине ее не удерживал. По словам адвоката Маргариты Грачевой Мари Давтян, мужчина и его защита «пытаются сказать, что она не сопротивлялась активно».

- Оказывается, можно же было выпрыгнуть из машины! Да-да! А кто из нас не выпрыгивал из машины на ходу?! - удивляется Давтян.

«Комсомолка» следит за ходом дела.

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Этой жуткой подмосковной истории уже полгода. Утром 11 декабря 2017-го 25-летняя жительница Серпухова Маргарита Грачева опаздывала с детьми в садик, который находится в другом районе города. Муж предложил их подвезти. Точнее, почти уже бывший муж - незадолго до этого пара подала на развод. (подробности)

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В Московской городской клинической больнице №71 Рита Грачева находится уже больше недели. То, через что она прошла... Мы писали об этой истории, которая произошла в подмосковном Серпухове. В начале осени Рита приняла решение развестись с мужем, 26-летним Дмитрием Грачевым. (подробности)

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Дмитрия Грачёва, напомним, психиатры признали вменяемым. Хотя после той шокирующей истории мало кто сомневался, что у человека с головой не все в порядке...

В декабре 2017 года семья Грачёвых была уже без пяти минут в разводе. Заявление подавали вместе. И жили уже больше месяца раздельно. В то утро Дмитрий предложил подвезти жену, Риту, до работы. (подробности)

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