Прокурор попросил 17 лет колонии для «подмосковного Отелло», отрубившего жене руки

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-07T13:35:52+03:00

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В подмосковном Серпухове движется к финалу громкий процесс по делу 26-летнего Дмитрия Грачева. Напомним, в прессе его прозвали «подмосковным Отелло». В декабре прошлого года он вывез свою супругу Маргариту Грачеву на машине в лес, связал и отрубил кисти рук. Мы уже много раз писали об этой трагедии: врачи чудом сумели пришить лишь одну кисть, вместо вторй теперь протез. Впереди долгие годы реабилитации.

Дмитрия Грачева обвиняют по трем статьям - «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой потерю органа» (до 10 лет), «похищение» (до 12 лет), «угроза убийством» (до 2 лет).

Сегодня в суде проходят прения сторон - это одна из последних фаз процесса. Как сообщают в Серпуховском суде, прокурор попросил для Дмитрия Грачева по совокупности 17 лет колонии.

Сам Грачев и его адвокат пытаются оспорить две статьи из трех, по которым ему было предъявлено обвинение. В деле фигурируют сразу два эпизода похищения - в ноябре и декабре прошлого года. Он дважды сажал жену в машину и вывозил в лес. В первом случае угрожал ножом - следствие именно это квалифицировало как угрозу убийством. В суде Маргарита Грачева рассказала, что в тот раз, вероятно, муж тоже хотел с ней что-то сделать. Однако на проселочной дороге увидел патрульную полицейскую машину и свернул к жилым домам.

Впрочем, Дмитрий Грачев в суде рассказывает, что нож «просто показал» своей жене и в машине ее не удерживал. По словам адвоката Маргариты Грачевой Мари Давтян, мужчина и его защита «пытаются сказать, что она не сопротивлялась активно».

- Оказывается, можно же было выпрыгнуть из машины! Да-да! А кто из нас не выпрыгивал из машины на ходу?! - удивляется Давтян.

«Комсомолка» следит за ходом дела.

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