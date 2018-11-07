2018-11-07T14:54:48+03:00
Москва

Реновация пятиэтажек в Москве: Новые квартиры превращаются в "умный дом"

Современные технологии помогают создавать комфортное жилье
Светлана ВОЛКОВА
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Фото с сайта stroi.mos.ruФото с сайта stroi.mos.ru
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В столице продолжается переселение первых участников программы реновации из пятиэтажек в новостройки. Напомним, сейчас горожане переезжают в 15 "стартовых" домов в пяти округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном и Юго-Западном. Новые квартиры получают жители 20 старых домов. До конца года в Москве новоселье справят около 10 тысяч жителей сносимых по программе реновации хрущевок.

- Мы оснащаем новые дома для участников реновации умными технологиями, - сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Это и специальные датчики, и энергоэффективные панели, и многое другое. Использование этих технологий позволит снизить платежи за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, в домах для переселения по программе реновации класс отделки выше, чем по старой программе сноса домов первого периода индустриального домостроения. При желании москвичи смогут самостоятельно улучшить отделку.

"Комсомолка" узнала, как современные технологии "умного дома" создают комфортное жильё для москвичей (см. графику).

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