В квартире на севере Москвы обнаружили тела женщины и 12-летнего ребенка.

СЕГОДНЯ 19:45 2018-11-07T21:53:31+03:00

В квартире на улице Софьи Ковалевской обнаружены тела двух человек - женщины и ее 12-летнего сына. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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На севере Москвы расследуют жестокое убийство. В квартире на улице Софьи Ковалевской соседи нашли тела двух человек - женщины и ее 12-летнего сына. На месте преступления сейчас работают оперативные службы и криминалисты.

- Об обнаружении тел на единый экстренный номер 112 сообщили около 17:30. На телах обеих жертв - многочисленные ножевые ранения, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета Москвы Юлия Иванова подтвердила «КП» факт обнаружения тел. Подробная информация от СК должна появиться в ближайшее время.

Тем временем источник в правоохранительных органах сообщает, что работающие на месте оперативники ждут приезда кинолога с собакой. Надеются, что служебный пес может взять след.

Подозревают, что преступление мог совершить мужчина, с которым хозяйка квартиры встречалась в последнее время.