Красное надевать, социализму "да" говорить

СЕГОДНЯ 20:00 2018-11-07T21:20:10+03:00

В годовщину революции коммунисты преклонных лет пели песни и требовали суда над "бандой Ельцина". Фото: Евгения КОРОБКОВА

В 101-ю годовщину Октябрьской революции наш корреспондент сходила на Красную площадь посмотреть на митингующих коммунистов и военную технику

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Четыре часа дня. Из выхода метро «Театральная» выныривают четыре пожилые женины. Это революционные подруги. На плечах Ивановны красный платок с нарисованным гуашью серпом и молотом. В руках у Рашидовны пачка газет «Завтра». У Валентиновны красный берет и георгиевская ленточка на авоське. Салаховна опять опаздывает.

Меж тем на площадке между гостиницей «Метрополь» и рестораном «Страна которой нет» без запятой, огороженной заборчиком, представителями Росгвардии и машинами «Скорой помощи» уже началось.

- Давайте трижды крикнем «Правительство под суд!» А вдруг оно услышит? - ритмично подбадривает со сцены депутат Валерий Рашкин. За спиной у Рашкина, на сцене, оформленной в виде красного домика с надписью «Ленин, октябрь, победа», толпятся разные известные лица, среди которых особенно узнается Геннадий Зюганов и глава совхоза имени Ленина Грудинин.

- Под суд, под суд! - с удовольствием кричат граждане в загородке, грозя небу кулаками.

Народу внутри площадки немного, но они с флагами. Рашидовна уже приступила к бесплатной раздаче газет. Ивановна и Валентиновна делятся мыслями, как установить социализм и призывают приходить вечером на Красную пресню. Расстелив красное знамя на асфальте мужчина в буденновке продает патриотическую букинистику. Томики Ленина, сказку «Колобок», книгу Прилепина «Грех».

- А теперь давайте крикнем «Банду Ельцина под суд!», - топает ногой Рашкин.

- Под суд, под суд, - с готовностью топает народ. Форма одежды - любая. Цвет - красный. В 101 первую годовщину революции команда КПРФ и сочувствущие перешли на новый актуальный формат. Помня о низкой температуре воздуха, выступления соединили с фитнес-упражнениями. Собравшиеся взмахивают руками, топают ногами.

Под лозунги «Капитализму - нет, социализму - да» мимо митингующих проходят люди, опасливо прижимая к сердцу оранжевобокие пакеты из ЦУМа. Зато обитатели «Метрополя», под окнами которого развернулось митингование, выходят уже без пакетов и с удовольствием присоединяются к зарядке. Под табличкой, информирующей о том, что в 1921 году в этом здании проходили переговоры об установлении дружественных отношений с Монголией, в которых принял участие Д. Сухэ-Батор, суфистически кружится восточный человек в ермолке, приговаривая «под суд, под суд». Изящно одетая дама на фоне красных знамен клеит по скайпу итальянского мужчину.

- Я пришла за хорошим настроением, за частичкой своего детства. В детстве я жила в России и была счастлива, - обьясняет дама.

Рашкина сменяет представительница движения «За жилье» с упражнением «нас выселяют». За жильем - руководитель движения садоводов Шаталин. Когда со сцены звучит призыв «Да социализму, Нет капитализму, Землю - садоводам», молодой человек в красном спортивном костюме из фильма Звягинцева с надписью «Россия» радостно подкрикивает «Оружие в массы!».

- Салаховна, старая карга, хватит мальчиков развращать, - сердито шипит на подругу пожилая женщина в революционном берете.

- Я агитацию веду, - возмущается Салаховна, - это ж мальчик из Саратова, только школу закончил. Зеленый еще. В общем, сынок, ты понял, да, наша задача - в кратчайшие сроки вернуть страну на путь социализма.

- Понял, - кивает головой с красными от холода ушами молодой росгвардеец.

Тем временем новый неопознанный выступающий информирует, что народ доведен до ручки, пугает чиновницей из Екатеринбурга и депутатом из Ярославля, сказавшим, что пенсию надо отменить.

- Что имеем - не храним. Потерявши, плачем. Потеряв Советский Союз народ обливается слезами! - снова завладевает микрофоном Рашкин.

- Ура! - соглашаются собравшиеся.

Играет бодрая революционная музыка. Солист хора Свешникова очень хорошо поет про нашу родную революцию. В бодром и приподнятом настроении народ движется на Красную площадь. Здесь в честь дня памяти 7 ноября 1941 года расставлены танки и бронемашины прошлой эпохи из музея техники Вадима Задорожного. Обаятельные реконструкторы-актеры в белых полушубках заботливо окутывают граждан в меха трофейных вельмейстеров. Бабушки и дедушки охотно поют «Синенький скромный платочек». Умиляются маленькому реконструктору Грише Крылову из деревни Рассудово в костюме сына полка.

- Сынок, ты знаешь, какая наша главная задача? - интересуется неизвестно откуда взявшаяся Салаховна.

- Петь песни, - отвечает Гриша.