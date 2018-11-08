Первые маршруты Московских центральных диаметров: Пригородные поезда превращаются в новое наземное метро

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-07T20:23:17+03:00

Стало известно, до каких станций поезда поедут по столице уже в следующем году [инфографика]

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По всей Москве проходят десятки километров железнодорожных путей. Столичные власти вместе с РЖД планируют превратить железку в наземное скоростное метро - Московские центральные диаметры (МЦД). Для этого соединят действующие радиальные направления электричек и пустят их через центр столицы.

Первые линии МЦД Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск запустят в конце 2019 - начале 2020 года. По ним будут ходить современные поезда городского типа «Иволга» (см. ТТХ). При этом новые пути строить не придется.

К 2023 году в Москве хотят соединить все десять направлений железной дороги. При этом может получиться от 5 до 15 сквозных маршрутов в зависимости от пассажиропотока. Все диаметры будут работать так же, как и МЦК. А за проезд можно будет платить картой «Тройка» и обычными городскими билетами. Не исключено, что благодаря сквозным маршрутам пригородных электричек в столице появятся два новых вокзала - на платформах Царицыно и Каланчевская.

Сейчас уже известно, какие станции и пересадки откроют на каждой из первых двух веток МЦД (см. схему).

Маршрут № 1 (см. схему)

От Одинцова до Лобни

Длина маршрута - 52 км, 28 станций. Он свяжет Белорусское и Савеловское направление железной дороги.

Время в пути - около 1 часа.

С 12 остановок можно будет пересесть на:

12 станций метро - «Лианозово» (проектируется), «Окружная», «Петровско-Разумовская», «Тимирязевская», «Дмитровская», «Савеловская», «Белорусская», «Беговая», «Международная», «Фили», «Кунцевская», «Славянский бульвар»;

две станции МЦК - «Окружная» и «Деловой центр»;

6 радиальных направлений железной дороги.

Так пойдут электричкиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Маршрут № 2 (см. схему)

От Нахабина до Подольска

Длина маршрута - 80 км, 38 станций. Он свяжет Рижское и Курское направления железной дороги.

Время в пути - в среднем 1 час 40 минут.

С 15 станций можно будет пересесть на:

13 станций метро - «Волоколамская», «Тушинская», «Щукинская», «Дмитровская», «Марьина Роща», «Рижская», «Комсомольская», «Курская», «Чкаловская», «Площадь Ильича», «Текстильщики», «Печатники», «Царицыно»;

две станции МЦК - «Стрешнево» и «Новохохловская»;

7 станций радиальных направлений железной дороги.

Вагоны оборудованы всеми необходимыми удобствамиФото: Михаил ФРОЛОВ

ТТХ нового наземного метро (поезда городского типа «Иволга»):

Время работы - с 5.30 до 1.00.

Интервал движения - до 6 минут в час пик.

В вагонах - входные двери шириной не меньше 1,4 метра, система климат-контроля, тепловые завесы около выходов на улицу, аудио- и визуальное информирование пассажиров, Wi-Fi, розетки для зарядки телефонов, туалеты.

В поезде - 260 сидячих мест и 4 места для инвалидов. Одновременно в поезде смогут ехать около 1000 пассажиров.