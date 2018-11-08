Что изменится вокруг Киевского вокзала Москвы: Новые пешеходные маршруты, больше зелени и «сухой» фонтан

СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-08T14:10:26+03:00

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Реконструкция Москвы продолжается. Первые проекты перезагрузки улиц и площадей в 2019 году мэрия уже начала обсуждать с жителями. На этой неделе провели общественные слушания по комплексному благоустройству вокруг Киевского вокзала. Здесь собираются обновить огромный участок общей площадью 60,4 гектара.

Весной и летом будущего года приведут в порядок 20,4 гектара. Сюда попадут улицы Киевская, Брянская, Можайский Вал, 2-й Брянский переулок и площадь Киевского вокзала. А в 2020 - 2021 годах отремонтируют остальное - Украинский бульвар, Кутузовский проспект, набережные Тараса Шевченко и Бережковскую, а также Большую Дорогомиловскую и Смоленскую улицы.

НЕ ХВАТАЕТ ЛАВОЧЕК И ФОНАРЕЙ

Около Киевского вокзала сейчас в основном тусуются приезжие, сотрудники соседних бизнес-центров и любители шопинга. Мест отдыха в скверах и на набережных на всех не хватает. Вдобавок и местные жители жалуются. Им нужны удобные тротуары, новые деревья и цветники, лавочки, урны и фонари.

- Во многих районах будущего благоустройства, в том числе и около Киевского вокзала, есть и другие проблемы - неупорядоченные парковки, дефицит пешеходных переходов, отсутствие островков безопасности, избыточная ширина проезжей части, - рассказали в департаменте капитального ремонта Москвы.

Теперь около Киевского вокзала обустроят комфортную общественную зону. Она объединит район Дорогомилово с зонами отдыха на Воробьевской набережной, в Нескучном саду, парке Горького, а также с пешеходными маршрутами центра Москвы. Сюда же войдут и прогулочные площадки около торгового центра «Европейский», станции метро «Киевская» и деловых центров по соседству.

По просьбам жителей в сквере возле Киевского вокзала поставят дополнительные фонари, лавочки, а также «сухой» фонтан. К уже цветущим деревьям и кустарникам добавят новые саженцы и цветники.

Киевская улица. Благоустройство полосы отвода железной дороги. Проектное решение

ПРОБКИ НА ДОРОГАХ РАЗГОНЯТ

Перезагрузка ждет и общественный транспорт на площади Киевского вокзала, и в целом дороги в районе Дорогомилово. В первую очередь постараются уменьшить пробки при съезде с Большой Дорогомиловской улицы на Бережковскую набережную и на пересечении Можайской улицы и Большой Дорогомиловской.

Вдоль дорог обустроят удобные и безопасные тротуары. К примеру, на улице Можайский вал пешеходную часть выложат гранитной плиткой (см. фото). От проезжающих мимо машин прохожих спрячут за зеленой полосой из деревьев, кустов и газона. Кроме того, вдоль обочины появится специальная полоса для временной парковки машин.

А на Киевской улице в цветущий сад превратят неухоженную полосу отвода Киевского направления железной дороги (см. фото). К лету следующего года здесь поставят деревянные кадки с липами и яблонями, круглые скамейки, а также откроют уличные веранды.