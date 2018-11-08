В Москве задержан предполагаемый убийца женщины и ее 12-летнего сына
Менее суток понадобилось полицейским, чтобы вычислить предполагаемого убийцу 35-летний женщины и ее 12-летнего сына. Им оказался вовсе не земляк уроженки Владимирской области, которого в кровавом преступлении поспешили обвинить некоторые СМИ. 8 ноября сожитель женщины был доставлен в полицию, но у него было алиби. Мужчину дал объяснения и его отпустили.
Задержанный несколько часов назад мужчина тоже был поклонником Екатерины Смирновой. За несколько недель до случившегося они познакомились в социальной сети. Ему 30 лет, при этом он уже был судим за убийство. Сейчас он дает показания. Пока мотивы преступления не установлены.
В квартире на севере Москвы обнаружили тела женщины и 12-летнего ребенка.
- Сотрудники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого в причинении смертельных ранений женщине и несовершеннолетнему на севере Москвы. Это ранее судимый за совершение тяжких преступлений житель Москвы, - сообщил «Комсомолке» Юрий Титов руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Напомним Екатерина Смирнова и ее 12-летний сын были зверски убиты в своей квартире на севере Москвы. Тела с ножевыми ранениями обнаружила мать женщины, которая приехала в столицу из Владимирской области.
Уголовное дело возбуждено по статье «убийство двух и более лиц».
В квартире на севере Москвы соседи нашли тела двух человек - женщины и ее 12-летнего сына.На месте преступления сейчас работают оперативные службы и криминалисты.
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