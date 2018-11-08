Горожане получают качественную врачебную помощь в своем районе

СЕГОДНЯ 18:20 2018-11-08T18:23:17+03:00

Москва создает все условия для диагностики и лечения

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В столице продолжается строительство новых поликлиник и больниц. Планы на ближайшее время уже утверждены в Адресной инвестиционной программе (АИП) города.

- Всего до 2021 года запланирован ввод в эксплуатацию 38 объектов здравоохранения - это 21 поликлиника, 8 больничных корпусов, 6 подстанций скорой медицинской помощи и 3 инженерных объекта для медицинских учреждений, - сообщил журналистам на пресс-конференции руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. - Кроме того, в этом году завершено строительство первого корпуса медицинского кластера в «Сколково». В международном медицинском кластере построен первый клинико-диагностический корпус, оснащенный самым современным оборудованием. Здесь создан самый современный в России симуляционный центр. Оператором нового диагностического центра будет одна из лучших и старейших клиник Израиля Hadassah.

По его словам, кроме возможности обслуживаться в ведущих медицинских клиниках мира, здесь будут созданы все условия для обучения и переподготовки кадров и дальнейшего распространения технологий в московские клиники.

Москвичи смогут получать врачебную помощь и в шаговой доступности от своих домов. К примеру, новая детско-взрослая поликлиника начнет принимать первых пациентов в районе Нагатинский затон на юге Москвы.

- Детско-взрослая поликлиника первого уровня на 750 посещений в смену с женской консультацией по адресу Судостроительной улица, владение 46-50 откроется в следующем году, - рассказал Андрей Бочкарев. - Сейчас в здании завершается устройство наружных инженерных сетей, ведутся фасадные работы и внутренняя отделка помещений, продолжается благоустройство прилегающей территории.

Общая площадь здания составляет 9 820 квадратных метров. Взрослая поликлиника на 500 посещений в смену с женской консультацией на 96 посещений в смену будет работать с такими отделениями, как отделение профилактики, два терапевтических отделения; хирургический блок кабинетов, блок врачей-специалистов; отделение функциональной диагностики, дневной стационар на 10 коек с продолжительностью пребывания не более 4-х часов, отделение реабилитации.

В детской поликлинике на 250 посещений в смену разместят вестибюльную группу помещений с двумя приемно-смотровыми фильтр-боксами, школьно-дошкольное отделение; отделение здорового ребенка, педиатрическое отделение, хирургический блок кабинетов; блок кабинетов функциональной диагностики; дневной стационар на 6 коек с продолжительностью пребывания не более 4-х часов, физиотерапевтический блок кабинетов.

«При строительстве поликлиник используется новый подход, который предполагает разделение поликлиник на два уровня. Поликлиники первого уровня обслуживания оказывают первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь. Второй уровень поликлиник, в свою очередь, предполагает оказание специализированной высококвалифицированной медико-санитарной помощи с использованием современного высокотехнологического медицинского оборудования, расходных материалов и медикаментов. В поликлиники второго уровня пациенты будут попадать уже после того, как им поставят диагноз и назначат соответствующее лечение», - добавил Андрей Бочкарев.

КОНКРЕТНО

Эти медицинские учреждения построят в Москве в 2019 году:

1. Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, Ленинградский проспект, д. 16, район Беговой (уровень - 1)

2. Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией, ул. Судостроительная, д. 46-50, район Нагатинский затон (уровень - 1)

3. Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест, поселок Некрасовка, корп. 514

4. Детская городская поликлиника № 71 на 320 посещений в смену, ул. Академика Комарова, вл. 1-3, район Марфино (уровень -1)

5. Консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 посещений в смену на территории Городской клинической больницы № 64, ул. Вавилова, д. 61 (уровень - 2)

6. Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест, ул. Ленинская Слобода, вл. 5, район Даниловский

7. Подстанция скорой медицинской помощи № 17 на 20 машиномест, ул. Лётчика Бабушкина, д. 13А

8. Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с подъездной дорогой, ул. Яблочкова, д. 3, район Бутырский (уровень - 1)

9. Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену, ул. Ленская, вл. 21, район Бабушкинский (уровень - 1)

10. Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену в районе Замоскворечье, Б. Строченовский пер., вл. 23А (на месте сноса нежилого здания) (уровень - 1)