Новые медцентры столицы: Умный госпиталь, роботы-хирурги и вертолетные площадки

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-08T22:33:00+03:00

В медицинском комплексе в Коммунарке в Новой Москве будут лечить все возможные болезни - от простуды до онкологии. ФОТО: mos.ru

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В ближайшие годы в столице планируют открыть несколько новых навороченных медцентров. «Комсомолка» выяснила, какими они будут.

МИНИ-ГОРОД С БОЛЬНИЦЕЙ И РОДДОМОМ

В поселке Коммунарка в Новой Москве уже строят медицинский комплекс с родильным домом. Это будет один из крупнейших в России лечебных центров площадью 159 тысяч квадратных метров. По проекту получится целый мини-городок из десяти корпусов с общим операционным блоком и конференц-залом.

В больнице разместят 1016 коек, многопрофильный блок для взрослых пациентов, инфекционный блок, подстанцию скорой помощи, а также инженерно-технический пункт. На крыше устроят вертолетную площадку. А в родильном доме на 130 коек также организуют детский стационар.

В больничных палатах будут лечить от неврологических, онкологических, гинекологических, урологических заболеваний. Здесь откроют офтальмологическое отделение, отделения общей и гнойной хирургии. В кабинетах будут проводить общетерапевтические обследования.

ДИАГНОСТИКА И ОПЕРАЦИЯ - ЗА СУТКИ

В знаменитом НИИ скорой помощи имени Склифосовского в 2019 году начнут возводить новый лечебно-диагностический корпус для экстренной медицинской помощи. В шестиэтажном здании площадью 12 тысяч квадратных метров разместятся приемная экстренного поступления с противошоковым залом, блок лучевой диагностики, лаборатория, блок из шести операционных, анестезиология и реанимация на 12 коек, а также общие помещения и диагностические палаты на 30 коек. На крыше корпуса - площадка под вертолеты.

Тем, кто попал сюда экстренно, за первые сутки после госпитализации сделают все - от диагностики до операции. При необходимости будут спасать в реанимации. Затем в зависимости от состояния или выпишут домой, или переведут в другое отделение института. Во время чрезвычайных ситуаций новый корпус сможет принимать до 260 пациентов в сутки.

3D В ПОМОЩЬ

В главном лечебном корпусе клинико-научного практического центра имени Логинова откроют современное клинико-диагностическое отделение и дневной стационар. Врачи уже сейчас лечат здесь онкобольных. Скоро в новом корпусе появятся укомплектованные компьютерами операционные и комфортные палаты. Врачи смогут проводить еще больше онкологических операций малоинвазивными щадящими способами и с помощью роботов. Кроме того, медики смогут чаще применять визуальные технологии последнего поколения - 4К, 3D и HD. Уже сегодня хирурги центра во время операции видят на мониторе высококачественную картинку зоны вмешательства. А умная техника помогает делать малотравматичные разрезы тканей.

ЧТО ЕЩЕ

В Морозовской детской больнице к 2019 году построят протонно-лучевой центр (радиологический корпус). Во время лечения от рака пациентов будут спасать с помощью специальной лучевой терапии, а также химио- и биотерапевтических препаратов последнего поколения. Новый центр избавит больных от тяжелых хирургических операций.

В Морозовской детской больнице к 2019 году построят протонно-лучевой центр (радиологический корпус). ФОТО: mos.ru

В ближайшие пять лет новый корпус появится в неонатальном центре больницы имени Виноградова. Здесь будут выхаживать недоношенных детей и новорожденных с пороками развития. Дополнительное здание получит и перинатальный центр в клинической больнице имени Ворохобова для матерей, страдающих сердечно-сосудистыми болезнями.

Во взрослых районных больницах до 2023 года откроются новые приемные отделения для оперативной диагностики и неотложной помощи. А в инфекционных больницах - дополнительные корпуса.

Недалеко от Садового кольца, на Долгоруковской улице, в скором времени откроется первый в Москве детский хоспис «Дом с маяком». Он займет пять тысяч квадратов. В здании - четыре этажа. На первом - дети до 17 лет, на втором - молодые люди от 17 до 25 лет. На третьем и четвертом этажах - пункты выездной службы и методические кабинеты. Кроме этого, для пациентов на первом этаже построят бассейн, а на втором - зимний сад и специальные игровые комнаты.

К 2021 году в «Сколково» откроют Международный медицинский кластер (ММК). На площади 19,5 гектара построят медицинский университет, лаборатории, центр трансфера технологий, опытные производства. В этом году в медкластере уже запустили филиал израильской клиники. В ней через три года появится многопрофильный госпиталь по лечению онкологических болезней. Сейчас совместно с минздравом Южной Кореи столичные строители проектируют еще один медцентр - многофункциональный корпус умного госпиталя будущего. Его запустят в 2022 году. Здесь смогут получить помощь около 26 тысяч пациентов в год. Всего в медкластере будет около 15 клиник, специализирующихся на лечении самых тяжелых и часто встречающихся болезней - в онкологии, кардиологии, ортопедии, травматологии и неврологии.