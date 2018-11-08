Поджигатель храма в Южном Тушине уверяет, что действовал в одиночку

СЕГОДНЯ 21:15 2018-11-08T21:18:29+03:00

Вот эта маленькая временная церковь вызывала раздражение «храмоборцев» (слева). И с ней расправились самым варварским образом (справа). Фото: maps.google.ru, facebook.com

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На оперативном видео - мужчина с длинными волосами и окладистой бородой обстоятельно рассказывает, как он собирался спалить церковь. Вчера 35-летнего москвича Евгения Сечина задержали за поджог деревянного храма в Южном Тушине. Вечером 6 ноября временное здание, где проводили службы до окончания строительства каменной церкви, полностью выгорело. Преступник попал на камеры видеонаблюдения.

- Почему вы это сделали?

- Раньше там был парк, все гуляли с детьми. А это... сооружение все изменило.

ВМЕСТО ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ

Протестовать против строительства храма жители Тушина начали два года назад. Тогда площадку в парке на улице Лодочной, где местная ребятня играла в футбол, огородили забором. Стали возводить храмовый комплекс со звонницей.

- Для этого в парке вырубили деревья и кустарники, - рассказала «КП» местная жительница Мария. - Люди дежурили у стройплощадки с требованием перенести церковь в другое место. Даже создали петицию в интернете - ее подписали 2000 человек. Но все без толку.

Между тем, когда чиновники согласовывали проект, настаивали: церковь будет в парке, а не вместо него и займет лишь малую часть зеленой зоны. Действительно, парк на Лодочной улице довольно большой, он идет вдоль берега Химкинского водохранилища. Территория - около трех гектаров, есть где погулять.

«ЛЮДИ САМИ ПОМОГАЮТ СТРОИТЬ»

За последнее время это уже второй подобный случай. В ночь на 13 октября мужчина в маске и с двумя бутылками в руках проник на территорию строящегося храма в Косине. Облил горючим и поджег такую же временную церковь, а заодно - здание воскресной школы. Лишь благодаря тому, что пожарные быстро приехали, строящееся рядом основное здание храма не пострадало. А вот поймать злоумышленника так и не удалось.

Православные церкви в столице строят с 2010 года по специальной программе «200 храмов». Участки под застройку зачастую выбирали в парках и скверах. Тут же объявились активисты, которые в разных районах собирали подписи, обращались в прокуратуру и устраивали митинги. В РПЦ их окрестили противниками «программы-200». И хотя тушинский поджигатель говорит, что действовал в одиночку, в Московской епархии уверены: в последних поджогах виноваты именно эти активисты-баламуты.

- Некоторое время назад отдельные лица пытались создать протестное движение против строительства православных храмов, - прокомментировали в Московском патриархате. - Действовали самыми разными методами. Но все их попытки провалились. Большинство жителей города программу поддерживают и участвуют в строительстве. На сегодняшний день возведено 46 храмов. Еще 25 строятся, 31 проектируется.