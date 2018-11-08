«Будем, Васька, помнить и любить...»: Москва и Подмосковье зарастают стихийными кладбищами домашних животных

СЕГОДНЯ 01:03 2018-11-08T21:25:28+03:00

«Комсомолка» выяснила, где москвичи хоронят своих питомцев и не опасно ли это для окружающих

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Сообщения о расширяющихся кладбищах домашних животных приходят все чаще из самых разных районов. Подольск, Одинцово, Мытищи, Серпухов, Новая Москва - зоопогосты обступают столичных жителей со всех сторон. Хоронят питомцев не в глухих лесах, а посреди цивилизации.

- Мы с друзьями остановились пообедать в кафешке на окраине Ступина, - рассказывает очевидец Виктор, который выложил в соцсети фотографии целого ряда могилок. - Увидел тропинку в лес, решил прогуляться. А через 200 метров передо мной вырос целый мемориал - не меньше сотни(!) захоронений. Да каких: с металлическими оградками, гранитными плитами с кличками и изображениями животных.

На некоторых участках лежали живые цветы - значит, хозяева бывают здесь регулярно.

В столице самое известное стихийное кладбище домашних животных находится на северо-востоке, рядом с метро «Алтуфьево». Пластмассовые оградки цветников, таблички с фотографиями любимцев. Кошка Муся, йорк Пчелочка, кот Фифочкин... Встречаются таблички: год смерти - 2018.

Блогеры сфотографировали могилки животных в ступинском лесу. Фото: vk.com/"Подслушано Озеры"

По оценкам экспертов, ежегодно в Москве умирают около 200 тысяч домашних животных. Где их хоронят владельцы? Увы, зачастую именно под ближайшими деревьями. Хотя по закону закапывать тела в землю запрещено. Штраф за самовольство - 4 тысячи рублей. Но это один из тех случаев, когда исполнение никто не контролирует. А ведь трупы - это биологические отходы, которые, попадая в почву, загрязняют подземные воды. И далее по цепочке - ближайшие водоем и водопровод (см. «Комментарий эколога»).

Хозяева жалуются, что альтернативы стихийным кладбищам попросту нет. Лукавят. В интернете - россыпь предложений услуг по кремации. Стоимость - от 1500 рублей. Если хочешь хранить прах - плюс еще 2 - 3 тысячи за урну. Еще один вариант - легальное кладбище домашних животных. Правда, на весь столичный регион оно только одно: на Машкинском шоссе в районе Куркино. Это частное ритуальное предприятие работает с 2007 года. И здесь зверушек хоронят только в кремированном виде.

- У нас есть несколько зон, - рассказали сотрудники. - Колумбарий, в котором владелец покойного животного может арендовать ячейку от 4500 рублей в год. Основная территория, где урны с прахом укладываются в землю, а сверху устанавливается памятник - те же 4500. «Аллея героев» - это VIP-сектор, если владельцы животного хотят, чтобы его могила находилась в более привилегированном месте. Стоит такая услуга 12 000 в год.

А развеять прах питомца прямо в саду кладбища можно бесплатно.

- Кого только здесь не хоронят, - признался мой собеседник. - Много грызунов. Попугаи. А один клиент кремировал у нас своего любимого тигренка.

Это тоже Ступино. Настоящие памятники. Добротные оградки. Фото: vk.com/"Подслушано Озеры"

КОММЕНТАРИЙ ЭКОЛОГА

- Не факт, что умершие животные были привиты от болезней, - говорит председатель московского отделения Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. - Закопают питомца в лесополосе. Могилу может найти и разрыть собака - получайте локальный очаг инфекции. Если кладбище находится около водоема, есть вероятность попадания бактерий в воду. Человек зашел в воду искупаться. Если на теле есть какое-то повреждение, ранка, бактерии при попадании сюда начинают вести себя примерно так же, как в разлагающемся теле. Это опасно. Вплоть до заражения крови.

А КАК У НИХ?

В Европе и Штатах существуют муниципальные кладбища домашних животных.

- Уже не раз поднимался вопрос о том, чтобы ввести такую практику в России, - говорит зампредседателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов. - Однако в правительстве такой проект не согласовали. Объясняют тем, что легальные погосты повысят нагрузку на муниципалитеты, а у местных бюджетов нет ни земли свободной, ни денег. Но, на мой взгляд, это могли бы быть проекты государственно-частного партнерства, к которым привлекались бы инвесторы. Главное, чтобы услуги потом были доступны обычным горожанам. Начать можно было бы с городов-миллионников.