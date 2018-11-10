В Электростали в квартире найдена мертвой семья с двумя детьми

В подмосковнном городе Электросталь 10 ноября обнаружена мертвой семья из четырех человек. Что стало причиной смерти пока неизвестно, на месте работают следователи.

В квартире жила 31-летняя Олеся с маленькими сыновьями - мальчикам было 2 и 9 лет. Женщина была в разводе с супругом, но к ней приходил Рафик. В тот трагический день они были вместе. Прибывшие на место следователи не обнаружили в квартире запаха гари или следов насилия на телах погибших. Есть версия, что семья отравилась едой. Какой именно неизвестно.

Бить тревогу стал бывший муж умершей, это он обратился в полицию, когда не мог долгое время связаться с Олесей.

ОФИЦИАЛЬНО

- 10 ноября 2018 года в одной из квартир, расположенных по улице Победа г. Электростали обнаружены тела семенной пары и двоих детей 2009 и 2016 годов рождения без видимых признаков насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, в том числе опытные криминалисты главного следственного управления СК России по Московской области. Приехавшие на место сотрудники газовой службы произвели замеры концентрации газовых примесей в воздухе. Утечка газа не выявлена. В ходе осмотра места происшествия изъяты продукты которые накануне члены семьи употребили в пищу. По предварительной версии, они скончались в результате пищевого отравления. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в Следственном комитете по Московской области.