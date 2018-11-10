2018-11-10T18:01:59+03:00
Происшествия

В Электростали в квартире найдена мертвой семья с двумя детьми

В полицию обратился бывший муж умершей
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Олеся, одна их жертв трагедии в Электростали.Олеся, одна их жертв трагедии в Электростали.
Изменить размер текста:

В подмосковнном городе Электросталь 10 ноября обнаружена мертвой семья из четырех человек. Что стало причиной смерти пока неизвестно, на месте работают следователи.

В квартире жила 31-летняя Олеся с маленькими сыновьями - мальчикам было 2 и 9 лет. Женщина была в разводе с супругом, но к ней приходил Рафик. В тот трагический день они были вместе. Прибывшие на место следователи не обнаружили в квартире запаха гари или следов насилия на телах погибших. Есть версия, что семья отравилась едой. Какой именно неизвестно.

Бить тревогу стал бывший муж умершей, это он обратился в полицию, когда не мог долгое время связаться с Олесей.

ОФИЦИАЛЬНО

- 10 ноября 2018 года в одной из квартир, расположенных по улице Победа г. Электростали обнаружены тела семенной пары и двоих детей 2009 и 2016 годов рождения без видимых признаков насильственной смерти. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, в том числе опытные криминалисты главного следственного управления СК России по Московской области. Приехавшие на место сотрудники газовой службы произвели замеры концентрации газовых примесей в воздухе. Утечка газа не выявлена. В ходе осмотра места происшествия изъяты продукты которые накануне члены семьи употребили в пищу. По предварительной версии, они скончались в результате пищевого отравления. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в Следственном комитете по Московской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В столице все участники ранней онкодиагностики получили результаты обследований
В Москве назовут лауреатов международной премии в сфере делового туризма
Стадион «Москвич» реконструируют до конца 2020 года
Рекордное число пассажиров перевезло «Мотрансавто» в октябре
В московском метро запустили тематический поезд «Дальневосточный экспресс»
В подмосковной Балашихе загорелся цех по производству пластмассы
В Подмосковье задержали двух грабителей
Врачи Морозовской больницы проведут прием пациентов в районных поликлиниках
Для предпринимателей в столице открылись онлайн мастер-классы известных бизнесменов
В Битцевском лесу экологи обнаружили ласку
В Москве пройдет выставка «Мир глазами зодчих-2019»
Пожарные справились с огнем на московском заводе «Компрессор»
В столице на акцию против рака молочной железы пришли более 10 тысяч человек
В поджоге тушинского храма в Москве подозревают активистов
В Москве женщины составляют больше половины слушателей курсов для предпринимателей
В столице построят жилой дом из золотого и черного кирпича
Новую ветку московского метро построят к 2023 году
День народного единства на улицах Москвы отметили почти 1,9 миллиона человек