Очередь на Куинджи: маленькая, но стойкая

Так будет всегда. В эпоху виртуальных свиданий, пьянок по ватсапу, онлайн-шопинга, когда по скайпу уже лечат геморрой и зубную боль, люди отрываются от экранов и чатов, выходят на улицы и выстраиваются в очередь. Ее ещё называют "живой" - очередь можно пощупать, с ней можно поговорить и постоять, наконец.

По тому, за чем стоят, можно изучать историю страны. И это достойно отдельного исследования. В эпоху дефицита мы стояли за всем - от колбасы и финских сапог до кухонных гарнитуров и Глазунова.

Сегодня очередь в основном бывает четырёх видов:

- за айфонами;

- к мощам;

- за кроссовками рэпера Канье Уэста;

- на выставку живописи.

С последним и будем разбираться. Тревожные вести пришли с просторов соцсетей - народ томится в очереди на Куинджи. Давайте по пунктам:

1. Насколько большая очередь?

Для двенадцатимиллионой Москвы эта очередь ничтожна. Она не змеится, не загибается, просто скромно стоит, утыкаясь в инженерный корпус Третьяковки в Лаврушинском переулке, где проходит выставка. Я насчитала не больше сотни человек.

Очередь на выставку "Архип Куинджи".Фото: Елена ПОПОВА

2. Как долго стоять?

Студентки в начале очереди обьявили мне, что стоят почти два часа. Потому что пускают каждые 15 минут человек по 10-12. Вот и считайте - за час проходит около 50 человек. В хвост постоянно пристраиваются новые люди. И очередь - маленькая, но стойкая - не уменьшается.

На выставку проходят такими маленькими порциями, потому что рядом есть дверь "Вход 2. Для посетителей с билетами". То есть, не побоюсь этого слова - для нормальных людей, которые купили билет на сайте Третьяковки ticket.tretyakovgallery.ru (там они продаются по сеансам) на удобное для них время и спокойно прошли без ожидания и нервотрепки.

3. Почему не все покупают билеты на сайте?

- Ступили, - честно признались мне те же студентки.

- Так там заранее надо брать, сейчас только на декабрь есть, - грустно сообщила бабушка, томящаяся по Куинджи.

И это, видимо, главная причина. Билеты на выходные надо брать где-то за месяц. Не все могут быть уверены, что через четыре недели они будут так же бодры и веселы, как сейчас.

Ближайшие выходные, на которые сегодня есть билеты на сайте - 8 и 9 декабря, но не исключено, что пока писалась заметка, и они закончились. На будни билеты есть. И, конечно, если имеется такая возможность, лучше идти в будний день. Несмотря на все сеансы, людей много. К некоторым картинам просто не пробиться. Я, без преувеличения, минут 15 кружила вокруг "Ладожского озера", любители живописи обступили его такой плотной стеной, как будто собирались совершить массовый заплыв.

Посетительница выставки «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее. ФОТО АГН Москва / Никеричев Андрей

4. С чем связан такой интерес к выставкам?

Дешёвые билеты. И, как ни крути, это главная причина. 500 рублей, а для пенсионеров, студентов, многодетных и тд. - льготы. Сегодня музеи-выставки - самый доступный вариант культурного отдыха для населения.

Сравните: самые дешёвые билеты на ноябрьское выступление знаменитого Джошуа Белла (скрипка) в концертном зале "Зарядье" - 2800 руб.. И брать их надо было почти за три месяца. Сейчас цена от 4000 до 6000 рублей. Знающие люди говорят, что для исполнителя и зала такого уровня - это ещё по-божески.

В общем, не все искусство нынче принадлежит народу.

И вторая причина - выставки действительно прекрасны. Их собирают по всем музеям. Это возможность взглянуть на картины, которые вы бы никогда не увидели. Это ретроспектива творчества - от первых работ художника до последних дней. А всегда интересно посмотреть, как менялся стиль мастера, его восприятие мира.

5. Что особенного в этой экспозиции?

Куинджи привезли из провинциальных русских музеев, Белоруссии, Азербайджана, есть картина из нью-йоркского Метрополитен-музея, много работ из Русского музея Санкт-Петербурга. Когда выходишь с такой выставки - уносишь определённый образ и настроение. Куинджи - это свет, много света. Свет солнца и луны, свет воды и воздуха, блеск снегов Кавказских гор, небесный свет Иисуса в Гефсиманском саду.

Помню, в детстве меня так поразили берёзы Куинджи, что я изрисовала все альбомы, пытаясь повторить эти лучи, прорезающие рощу. Но получался какой-то частокол со светомаскировкой. Надо бы мне Куинджи возненавидеть, но ничего - отлегло.

А сейчас заполнилось, что будучи предприимчивым человеком (скупал участки земли, имел в собственности три доходных дома на Васильевском острове, квартиры сдавал внаём), художник тратил огромные по тем временам суммы - от 100 тысяч до 400 тысяч рублей - на стипендии и премии для молодых художников. Возил всю голодную компанию учеников по заграницам за свой счёт. Деловая хватка, щедрость и потрясающий талант - прекрасный сплав качеств удивительного человека (краткая биография с фотографиями также есть на стендах выставки).

Конечно, на Куинджи стоит идти.

Кстати

Очередь (то есть выставка) продлится до 17 февраля 2019.

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