2018-11-11T16:11:53+03:00
Происшествия

В Москве после анонимного звонка было эвакуировано боле тысячи человек с Киевского вокзала

После тщательного осмотра угроза не подтвердилась
Анастасия ВАРДАНЯН
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Киевский вокзал был эвакуирован из-за звонка о минировании.Киевский вокзал был эвакуирован из-за звонка о минировании.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Около двух часов дня в воскресенье, 12 ноября, некий мужчина позвонил в полицию и заявил, что Киевский вокзал заминирован. По тревоге были подняты все экстренные службы. Периметр вокзала оцепили, а пассажиров, которые ожидали поезда, эвакуировали. Более тысячи человек были выведены на безопасное расстояние от здания.

- Территорию вокзала обследовали, взрывное устройство обнаружено не было. На движение поездов проведенная работа не повлияла. Задержек не было. В 15.00 вокзал начал работать в штатном режиме, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Сейчас полицейские устанавливают личность телефонного террориста. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Шутнику грозит крупный штраф и ограничение свободы.

Тем временем в СМИ появилась информация о минировании Белорусского вокзала. В транспортной полиции эти данные опровергли.

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