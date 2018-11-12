В столице взрослые и дети могут бесплатно провериться на сахарный диабет

До 16 ноября москвичи могут бесплатно пройти комплексное обследование на сахарный диабет. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы. Акция стартовала сегодня, 12 ноября.

Желающие могут прийти в Центр здоровья взрослых и детских поликлиник в любой удобный день с 8.00 до 20.00. Для этого не нужны направления и предварительная запись. Достаточно принести с собой паспорт (детям - свидетельство о рождении) и полис ОМС.

Во время скринингового обследования врачи измерят пациенту артериальное давление, проведут расчет индекса массы тела, исследование глазного дна, экспресс-тест на определение уровня глюкозы в крови и уровня гликированного гемоглобина.

Кроме того, дополнительно можно будет получить консультации у эндокринологов, офтальмологов, кардиологов и других врачей-специалистов. После обследований врач выдаст заключение о состоянии здоровья с рекомендациями по улучшению самочувствия. При необходимости направит к узкопрофильному специалисту.

- Акция прежде всего направлена на раннюю диагностику сахарного диабета второго типа, на долю которого приходится 95 процентов от общего числа больных, - отметил главный эндокринолог Департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов. - Комплексное обследование поможет диагностировать и предиабет - пограничное состояние, как правило, предшествующее болезни. Если предиабет обнаружить вовремя, то есть все шансы предотвратить или замедлить его переход в диабет. Скрининг позволяет выявить новые, ранее не диагностированные случаи сахарного диабета второго типа. Опасность этой болезни в том, что поначалу она никак себя не проявляет. В группе риска люди старше 40 лет, с избыточной массой тела или ожирением, а также те, у кого этой болезнью страдали родители. Таким пациентам необходимо раз в год сдавать анализ сахара крови натощак.

Во время акции с 12 по 17 ноября москвичи смогут также побывать на бесплатных лекциях эндокринологов. Специалисты расскажут о современных подходах к лечению, профилактике развития диабетических осложнений, раннему выявлению рисков развития сахарного диабета, а также ответят на вопросы пациентов.

Адреса Центров здоровья и расписание лекций - на сайте Департамента здравоохранения Москвы (mosgorzdrav.ru).