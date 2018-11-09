Мыть памятники в Москве - не новшество. Делают это регулярно. Дошла очередь 9 ноября и до Триумфальной арки на Кутузовском проспекте. Объект большой - 28 метров в высоту, поэтому тряпкой с мылом не обойтись. Нужны спецсредства и техника.

- Для помывки Триумфальной арки нужно примерно 6 кубометров воды и 10 литров моющего средства, - говорят в пресс-службе "Гормост". - Мыть монумент будут четыре человека, потребуется несколько часов. А также для очистки будет задействована специальная техника - гидровышка и поливомоющая машина.

Триумфальной арке на Кутузовском проспекте устроили "банный день"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как все происходило? Проще простого. Никаких ограждений, к монументу подъехал подъемный кран и началась работа. На Московские Триумфальные ворота вместе с венчающей их колесницей и скульптурой богини Ники один сотрудник распылял пенящееся средство, а следом другой поливал водой. При этом наблюдать за многочасовой работой смогли даже прохожие.

- Арку решили перекрасить? - удивлялись прохожие.

- Черный воин стал белым, а потом снова черным, - смеялись москвичи.

Но для рабочих такая работа была не новинкой. Мыть памятники надо и лучше чаще.

Черный воин стал белым, а потом снова чернымФото: Михаил ФРОЛОВ

- Если памятники известным людям моют два раза в год, то Триумфальная арка, находящаяся вдоль шумного Кутузовского проспекта, требует более частых водных процедур - два-три раза в месяц. Тут и трасса, выхлопы от машин. Играет роль и погода, - говорит Александр Панков, сотрудник предприятия "Гормост". - Зимой Триумфальную арку мы тоже моем. Но не в мороз, конечно, только при плюсовой температуре. Если будет +1, то уже можно.

В конце сентября в столице мыли памятник Георгию Победоноснцу на Поклонной горе. А вот стелу (как ее называют в народе "штык") не моют никогда из-за высоты 141,8 метров - очень сложно физически достать и небезопасно.