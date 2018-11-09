Ревнивец устроил стрельбу в колледже подмосковного Ногинска

В колледже подмосковного города Ногинска настоящий переполох устроил 27-летний пьяный мужчина. В четверг, 8 ноября, он ворвался в учебное заведение и требовал, чтобы его пропустили к его девушке-студентке. Тот якобы ей не дозвонился и приревновал.

Служба охраны турникет не открыла. Однако доводы о том, что внутрь могут входить только преподаватели и студенты, мужчина не слышал. Агрессивный Отелло матерился, а потом и вовсе достал из кармана куртки пистолет.

- Не пустите, буду стрелять, - угрожал он.

И правда пальнул. Стрелял в потолок, так что никто не пострадал. Охранники нажали тревожную кнопку, а хулиган тем временем скрылся.

- Личность стрелявшего установлена. Он был доставлен в отделение полиции и опрошен. Стрелял он из пневматического пистолета. Сейчас по данному факту ведется доследственная проверка, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Полицейские выясняют, было ли у мужчины разрешение на оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.