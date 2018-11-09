Убийца московского фармацевта оказался серийным лифтовым маньяком

В пятницу, 9 ноября, Солнцевский районный суд Москвы изберет меру пресечения для 27-летнего азербайджанца, которому накануне предъявили обвинение в убийстве.

Напомним, 6 ноября в лифте многоэтажки на улице Знаменские Садки в Северном Бутове он жестоко расправился с 52-летней фармацевтом Оксаной Фросиной. Женщине изверг нанес более десяти ножевых ранений. И все это за две тысячи рублей, которые он похитил из ее кошелька. Золотые украшения, банковские карты и два мобильных телефона налетчик не взял. Женщина сопротивлялась до последнего. Ее крики о помощи слышали соседи, но вмешаться никто из них так и не решился.

- Такой у нее был характер взрывной. Своего она просто так не отдала бы, - рассказал «КП» муж убитой Юрий Фросин.

Засветившегося на камерах наружного наблюдения мужчину сразу же объявили в розыск. А он в это время и не думал залечь на дно. Уже на следующий день он напал на женщину на улице Шолохова в Ново-Переделкино. Сценарий тот же: лифт, одинокая москвичка, нож.

Москвичку убили в лифте.Видео из паблика Mash. Женщину пырнули ножом, забрали несколько тысяч рублей и убежали.

31-летняя женщина еще на улице заметила, что за ней кто-то следит. А когда оказалась в подъезде с подозрительным незнакомцем, дала ему отпор. Все произошло около входа в лифт. Угрожая ножом, мужчина потребовал отдать ему сумку. Женщина не растерялась, сорвала со стены неплотно закрепленный металлический почтовый ящик и огрела им грабителя по голове. Но амбалу все было нипочем, он устоял на ногах, вырвал сумку и убежал.

Женщина бросилась в погоню. В какой-то момент она даже сумела схватить вора за куртку, но тот увернулся. Правда далеко не убежал. Через несколько кварталов его поймали сотрудники ППС, которые патрулировали улицу недалеко от места ограбления. Избавиться от улик он не успел.

Женщине изверг нанес более десяти ножевых раненийФото: Одноклассники

- Он похитил денежные средства, мобильный телефон и сумку. Ущерб составил более 85 тысяч рублей, - рассказал «Комсомолке» Юрий Титов, руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Позже в отделении полиции выяснилось, что мужчина в розыске по подозрению в убийстве.

- Уголовное дело об убийстве и разбойном нападении будут объединены в одно производство. Кроме того, сейчас отрабатывается его причастность к другим ограблениям в лифтах столицы, - сообщили «КП» в СУ СК по Москве.

Количество эпизодов может возрасти до семи. Лифтовый маньяк караулил одиноких женщин у подъездов многоэтажек. Известно, что мужчина переехал в Москву из Азербайджана в сентябре этого года. Он нигде не работал, хотя родственникам на родине жаловался, что вкалывает не разгибая спины грузчиком на стройке. За убийство и грабежи ему грозит до 19 лет лишения свободы.

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С двумя сумками продуктов 6 ноября 52-летняя Оксана Фросина как обычно возвращалась домой после работы. На часах было около десяти вечера, в квартире многоэтажки на улице Знаменские садки в Северном Бутове ее ждали любимый супруг и сын. Но так и не дождались. Женщину жестоко убили в лифте. В луже крови с рассыпанными по полу продуктами ее нашли соседи. (подробности)