2018-11-09T14:45:16+03:00
Происшествия

На Щелковском шоссе столкнулась маршрутка и автобус: Пострадали семь человек

Среди госпитализированных - два ребенка [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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После аварии на Щелковском шоссе несколько часов было затруднено движениеПосле аварии на Щелковском шоссе несколько часов было затруднено движениеФото: скриншот видео
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В столице 9 ноября на Щелковском шоссе столкнулась маршрутка и рейсовый автобус. Изначально сообщалось, что пострадало всего три человека, позже стало известно, что госпитализировали семь человек.

- Возле дома 85 на Щелковском шоссе около 11.20 столкнулись маршрутное такси и рейсовый автобус. Пострадали семь человек, в том числе два ребенка. Их госпитализировали, - рассказали в ГУ ГИБДД по Москве.

После аварии на Щелковском шоссе несколько часов было затруднено движение. Однако после фиксации аварии сотрудниками ГИБДД и эвакуации транспорта машины поехали в привычном темпе. Сейчас пробки, по данным «Яндекс.Пробки», составляют всего 5 баллов.

Автобус въехал в маршрутку, пострадали 9 человек.

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