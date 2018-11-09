На Щелковском шоссе столкнулась маршрутка и автобус: Пострадали семь человек

В столице 9 ноября на Щелковском шоссе столкнулась маршрутка и рейсовый автобус. Изначально сообщалось, что пострадало всего три человека, позже стало известно, что госпитализировали семь человек.

- Возле дома 85 на Щелковском шоссе около 11.20 столкнулись маршрутное такси и рейсовый автобус. Пострадали семь человек, в том числе два ребенка. Их госпитализировали, - рассказали в ГУ ГИБДД по Москве.

После аварии на Щелковском шоссе несколько часов было затруднено движение. Однако после фиксации аварии сотрудниками ГИБДД и эвакуации транспорта машины поехали в привычном темпе. Сейчас пробки, по данным «Яндекс.Пробки», составляют всего 5 баллов.