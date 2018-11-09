Состояние вагонов в Московском метро контролирует электроника

Столичная подземка вошла в число самых современных и безопасных транспортных предприятий России. Об этом стало известно 8 ноября на всероссийском форуме «Лучший опыт - для лучшей жизни», который приурочен ко Всемирному дню и Европейской неделе качества. А если учесть, что так часто и много не перевозит ни одно транспортное предприятие России - более 8,5 миллионов пассажиров в день! - то ее опыт достоин детального изучения.

300 ПОЖЕЛАНИЙ

При разработке новых проектов сотрудники Московского метрополитена изучают мнение жителей столицы. Например, в последнее время в подземке улучшают систему навигации. Как сообщил заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов, поступило более 300 пожеланий и предложений по навигации, которые сейчас детально изучаются.

Роман Латыпов, заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе.

К настоящему времени уже проведены фокус-группы с пассажирами метро на станциях «Чкаловская», «Комсомольская», «Красные Ворота» и «Курская».

«До 20 ноября мы проведем еще на трех станциях - «Тургеневская», «Новокузнецкая» и «Чистые пруды». Это одни из самых востребованных станций у пассажиров», - уточнил Роман Латыпов.

Кроме того, мнения пассажиров поступают через официальное мобильное приложение «Метро Москвы» и на почту столичной подземки navigation@mosmetro.ru.

Уже сейчас есть первые точечные решения, которые сделают навигацию удобнее на конкретных станциях. Например, на платформе и в вестибюлях станции метро «Комсомольская» разместят дополнительные указатели к вокзалам. Кроме того, сотрудники метрополитена разрабатывают новый формат указателей, на которых разместят перечень маршрутов наземного транспорта.

«По станции «Красные ворота» пассажиры попросили нас пересмотреть информацию, размещенную на указателях с выходами в город. Мы добавим информацию о близлежащих улицах и сторонах Садового кольца, к которым ведут выходы», - пояснил замначальника Московского метрополитена.

В «АСУ» ЗАПИСАНО

На предприятии с 2014 года работает специальное подразделение - Служба качества. В подземке разработали порядка 40 стандартов, инструкций и правил, описывающих бизнес-процессы, которые стали основой системы менеджмента качества предприятия. В них изложен процесс метрологического обеспечения, в котором приведены требования к производству, управлению измерительным и испытательным оборудованием для подземки.

Например, Служба качества московского метро координировала разработку автоматизированной системы управления «АСУ-Метро». Благодаря ей удалось оптимизировать работу депо - когда проверялся каждый конкретный вагон, каков был жизненный цикл той или иной запасной части подвижного состава, как обслуживаются средства измерений и испытательное оборудование? Все отражено в системе управления.

«В 2017 году Московский метрополитен выступил инициатором создания технического комитета по стандартизации - ТК 150 «Метрополитены». В нем состоят все метрополитены России, а также научно-исследовательские институты, производители и поставщики для метро. Сейчас мы организуем разработку нормативно-технической базы для всех метрополитенов нашей страны», - уточнил Роман Латыпов.

Системное выстраивание механизма работы метро позволяет совершенствовать технические процессы в подземке и МЦК.