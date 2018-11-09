Подмосковные полицейские устроили погоню за иномаркой, находившейся в кузове грузовика

В деревне Дрожжино Московской области произошел такой криминальный случай, что хоть «Оскар» давай. В одном лесу находились преступники и, как обычно бывает в кино, полицейские. Сюжет был простой: двое мужчин осуществляли погрузку легкового автомобиля в кузов грузовой автомашины, а их замечают полицейские.

- Что-то тут не так», - подумалось сотрудникам МВД и они стали подходить ближе к месту погрузки авто.

Сотрудники в погонах не прятались за елками и, конечно, оказались замеченными. Преступники поняли, что надо «делать ноги». Один почему-то рванул в лес, а другой сел за руль грузовика и погнал по лесным тропинкам. Полицейские тоже вернулись в машину и началась погоня - лесная погоня. Водитель грузовика газовал, как мог. Позже выехал на проезжую часть, стал обгонять машины. Остановить его смогло только пробитое колесо. И пробил его полицейский выстрелом.

- В ходе преследования водитель автомобиля на неоднократные требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства не реагировал, создавая угрозу жизни и здоровью граждан. Полицейскими для остановки автомашины было применено табельное оружие, – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На этом и финал - приехали. Мужчина не стал убегать от полицейских. Сам он приезжий, как сказали в правоохранительных органах, из ближнего зарубежья. Ему 42 года, ранее был судим.

- Почему устроил погоню? - спросят полицейские.

- Машина в кузове не моя, - ответил задержанный водитель.

Сотрудники полиции установили, что иномарка, находившаяся в кузове грузового автомобиля, ранее была похищена с территории Москвы.

- В настоящий момент материал проверки передан для принятия решения в соответствии с законодательством, - сказала Татьяна Петрова.

За кражу машины мужчина может получить до пяти лет лишения свободы (УК РФ Статья 158. Кража), а еще накинут рублей 800 за неостановку по требованию инспектора (ч. 2. Ст. 12.25 КоАП), также до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток за неповиновение сотрудникам при исполнении (ч.1 т. 19.3 КоАП).