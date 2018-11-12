Бесплатный вход в музеи Москвы в 2018 году: Кому положен, какие документы понадобятся

В нашей школе дети иногда ходят в городские музеи всем классом вместе с учителем. Для школьников там сделали бесплатный вход. Но мне хотелось бы самой сопровождать своего ребенка во время таких экскурсий. Могут ли родители учеников пройти вместе с ними в музей без билета и что для этого нужно?

Полина Гаврилова. Северо-Западный округ.

Бесплатный вход в музеи Москвы в 2018 году открыт для некоторых категорий жителей в 90 городских галерей, экспозиций и выставочных залов (см. список ниже). Как рассказали в столичной мэрии, весь год бесплатно могут ходить в музеи ученики московских муниципальных школ, подчиненных городу, а также учащиеся столичных колледжей. Их пускают на осмотр основных экспозиций без ограничений в любое время с 10.00 до 18.00. На экскурсию можно прийти с учителями, одноклассниками, с родителями. Один взрослый вправе присоединиться к группе от 8 до 10 детей и побывать в музее бесплатно. С группой из 11 и более детей могут пропустить на выставку без билета двух взрослых. Группа школьников вместе с педагогом и родителями может провести в музее дополнительные занятия или выездные уроки. Для этого требуется заранее утвердить дату и время с администрацией.

Если родители школьников хотят бесплатно пройти вместе с ними на выставку без группы, то есть самостоятельно, тогда они могут без билета попасть в городские музеи в каждое третье воскресенье месяца. Бесплатный вход в музеи Москвы в 2018 году также бывает во время культурных акций «Ночь в музее», «Ночь искусств», в День города или в новогодние праздники.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИГОДЯТСЯ

В столичной мэрии объяснили, при каких условиях столичные школьники могут пройти бесплатно в музей:

1. У ребенка должна быть с собой действующая социальная карта москвича или карта «Москвенок». С ней нужно обратиться в кассу с вывеской «Здесь школьник может получить бесплатный билет». Кассир попросит приложить социальную карту или карту «Москвенок» к считывающему терминалу и, если карта действительна, выдаст бесплатный билет.

2. За один день школьник может сходить без платного билета в несколько музеев. При этом в каждом из них в течение дня он может получить только один льготный бесплатный билет. Если ребенок сходил в музей утром, потом хочет еще раз прийти туда вечером, тогда ему нужно сохранить бесплатный билет и повторно пройти по нему.

3. Если ребенок забыл соцкарту, пришел с чужой картой, а также, если она испортилась или не срабатывает, тогда бесплатно в музей его не пустят. Узнать, почему карта не работает, можно по телефону «горячей линии» - (495) 539-55-55, ежедневно с 8.00 до 20.00. Если карты нет, то можно оформить: соцкарту москвича – с помощью портала правительства Москвы mos.ru, карту «Москвенок» - в своей школе или колледже.

Важно! Школьникам из Московской области или из других регионов придется покупать билеты в музее столицы, поскольку на них не распространяется столичная программа «Музеи - детям». Им полагаются билеты со скидкой 50 процентов, а также бесплатный вход в некоторые муниципальные музеи Москвы каждое третье воскресенье месяца или в дни различных культурных акций.

В КАКИЕ МУЗЕИ ПУСТЯТ БЕСПЛАТНО

Бесплатный вход в музеи Москвы в 2018 году действует в таких учреждениях города, как музейное объединение «Музей Москвы» и его основные филиалы, Дарвиновский музей, комплекс «Мемориальный музей космонавтики», Московский зоопарк, комплекс «Музей-панорама «Бородинская битва», картинные галереи художников И. Глазунова, А. М. Шилова, школа акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом. В списке также музей-заповедник «Царицыно», усадьба «Коломенское», музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.», московская усадьба Деда Мороза.

Полный список музеев, в которых для некоторых москвичей действует бесплатный вход можно посмотреть тут - mos.ru

С вопросами по бесплатному посещению экспозиций можно обращаться на «горячую линию» +7 (800) 301-17-70. Операторы дадут подробную информацию о музеях-участниках, правилах оформления билетов.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

12 ноября - Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы;

13 ноября - Управление координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы;

14 ноября - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

15 ноября - Департамент культурного наследия Москвы;

16 ноября - Департамент информационных технологий Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Когда запустят новый автобусный маршрут в Новокосине?

На работу езжу каждый день из Новокосино в Гольяново на общественном транспорте. На дорогу трачу минимум полтора часа, поскольку приходится пересаживаться из автобуса на метро и на МЦК. Иначе мне не добраться. Жители нашего района постоянно жалуются властям на эту проблему. Нам пообещали запустить новый удобный автобус, который будет напрямую ездить между Гольяново и Новокосино. Когда откроют долгожданный маршрут?

Петр Михайлович, ул. Новокосинская.

С этим вопросом мы обратились в столичное учреждение «Организатор перевозок».

- Новый маршрут № 974, который поможет без пересадок добраться из Новокосино и Новогиреево в Измайлово и Гольяново, запустят в конце декабря этого года, - сообщили в ведомстве. - Начало маршрута - от остановки «Улица Николая Старостина 3-го микрорайона Новокосина». Время в пути до конечной остановки метро «Черкизовская» - около часа. Интервалы движения автобусов - 7 - 8 минут в часы пик и 15 - 30 минут в остальное время. В будни они будут курсировать с 5.30 до 1.30, а по выходным - до 0.30. Между районами на востоке столицы поедут большие автобусы вместимостью около 100 человек. По будням на маршруте их будет не менее двадцати.

В новых автобусах будут действовать городские билеты - карта «Тройка», социальная карта, все виды проездных, а также все льготы. Автобусы оснащены пандусами и ремнями безопасности для проезда инвалидов и мам с колясками.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА