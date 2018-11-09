Версия следствия: Убийство женщины и ребенка на севере Москвы было заказным

В Москве продолжается расследование громкого убийства на севере города. В среду в квартире на улице Софьи Ковалевской нашли тела 35-летней Екатерины Смирновой и ее 12-летнего сына. Их буквально истыкали ножами. Женщина и ребенок истекли кровью. Убийца уходя открыл конфорку газа (думал, что когда тела обнаружат и чиркнут выключателем, будет взрыв?).

Вечером следующего дня задержали подозреваемого. 30-летний Дмитрий Батыгин познакомился с убитой женщиной на сайте знакомств и в тот вечер вроде как должен был прийти к ней в гости. Позже стало известно, что Батыгин всего три месяца назад вышел из колонии строгого режима - сидел за убийство.

Первоначально основной версией двойного убийства было ограбление. После внимательного осмотра квартиры Смирновых мать Екатерины сообщила, что пропали некоторые вещи и украшения. Позже их якобы нашли во время обыска на подмосковной квартире Дмитрия Батыгина.

Однако, как стало известно, на допросе 30-летний рецидивист заявил, что его... наняли для убийства. Кто? Бывшая золовка Екатерины.

«Комсомолка» уже сообщала, что полгода назад умер от инсульта муж Екатерины Смирновой, Вадим. Двушка на севере Москвы досталась ему от покойного отца. Но 1/2 доли в ней принадлежит сестре Вадима. Родные Вадима предложили Екатерине съехать из квартиры, получив компенсацию. Но сумма женщину не устроила. Вот и возник классический московский бытовой конфликт из-за наследной недвижимости.

Но неужели для этого нужно было нанимать киллера?

- Эту часть показаний Батыгина нужно еще проверять, - сообщил «КП» источник в следствии. - Следователь уже пообщался с бывшей золовкой покойной женщины. Но о задержании речь пока не идет.

- Сколько вам пообещали за это убийство? - спросили журналисты у самого Батыгина в Савеловском суде, куда его сегодня доставили для ареста.

- Адвокат запретил мне общаться с прессой, - ответил мужчина и отвернулся.

Защитник Дмитрий Батыгина Вадим Лисицын на наш вопрос ответил коротко:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/676791" frameborder="0"></iframe> В квартире на севере Москвы обнаружили тела женщины и 12-летнего ребенка.

- Обвинение по этой статье моему клиенту не предъявляли. Это все, что сейчас надо знать.

Дмитрий Батыгин арестован на два месяца, до 7 января.

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