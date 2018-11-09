РЭУ им. Плеханова: Возможность парковаться для местных жителей достижима только при изменении действующих правил парковки и изменения её стоимости

Об этом заявляют эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова, которые проводят исследование эффективности парковок с сентября 2018 года.

«Исследования подтвердили чрезмерную загруженность уличных парковочных мест, наблюдаемой в дневные часы (с 8.00 до 24.00) в центральной части города, что крайне негативно сказывается на траффике и не дает резидентам возможности парковаться. Высокие показатели загруженности наблюдались как в будние дни, так и по воскресеньям, когда парковка бесплатна».

Рекордные показатели загрузки исследователи зафиксировали, например, на улице Петровские Линии, Нижний Кисельный переулок, Козицкий переулок, Большая Якиманка, Неглинная, Петровка.

«Несмотря на применение на этих улицах высокого тарифа на парковку (от 60 рублей в час до 200 рублей в час), загруженность здесь постоянно превышала 100%, т.е. при занятости легальных размеченных мест водители оставляли автомобили в местах, где парковаться запрещено. Кроме того, мы отметили тенденцию, что капитальные паркинги в центре стоят дороже, чем парковка на улицах. Это совершенно необычная и неправильная ситуация для мировой практики, должно быть наоборот — парковка на улице должна стоить выше. Сложившаяся ситуация не дает жителям загруженных районов возможности парковать свои автомобили, особенно в ЦАО, где нет других возможностей для паркования кроме улично-дорожной сети».

Эксперты также отмечают снижение доли резидентов и многодетных владельцев автомобилей. Зато увеличилось количество пользователей, злоупотребляющих 15-минутным бесплатным периодом, предусмотренным правилами парковки (до 21%), которые стоят более одного часа, включая оплату на 1-2 минуты, в основном этим злоупотребляют водители персональных автомобилей.

Эксперты РЭУ в исследовании пишут, как, на их взгляд, можно перенастроить работу уличных парковок в центре города, чтобы повысить их эффективность, отмечая особую актуальность при максимальной загрузке улично-дорожной сети, возникающей традиционно в преддверии новогодних праздников от большого числа прибывающих иногородних автомобилей.

«Увеличение тарифов на уличную парковку до размера тарифа в капитальных паркингах, а также сокращение периода бесплатной парковки позволит снизить загрузку парковок на 15-20%, освободив места для местных жителей, у которых нет другой возможности припарковать их автомобили. Кроме того, это позволит уменьшить нагрузку на основные магистрали города, увеличить пропускную способность улиц центра, и снизить аварийность, уменьшив количество грубых нарушений правил дорожного движения», - отметили эксперты.