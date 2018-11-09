2018-11-09T18:53:24+03:00
Происшествия

Азербайджанец, убивший москвичку в лифте, арестован в зале суда

За решеткой он проведет два месяца
Анастасия ВАРДАНЯН
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Ровшану Шабанову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца.Ровшану Шабанову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца.Фото: Мила СТРИЖ
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27-летней гражданин Азербайджана, обвиняемый в жестоком убийстве 52-летней фармацевта Оксаны Фросиной, вечером в пятницу, 9 ноября, был арестован в зале суда. За решеткой "лифтовый маньяк" проведет как минимум два месяца.

- 27-летнему Ровшану Шабанову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Солнцевского районного суда Москвы.

В суде мужчина был немногословен. Он попросил переводчика с помощью которого ответил лишь, что решение суда обжаловать не будет. Известно, что на родине он был сотрудником полиции.

Уже в ближайшее время в одно производство будут объединены два уголовных дело по статьям «убийство» и «разбойное нападение». Кроме того, рассматривается его причастность еще к пяти нападениям на москвичек в лифтах.

Напомним, 6 ноября, в лифте многоэтажки на улице Знаменские садки в Северном Бутове была жестоко убита 52-летняя женщина-фармацевт. На теле бедняги было более десяти ножевых ранений. Спустя сутки предполагаемый убийца был задержан после нападения на другую женщину. Местом преступления стала лестничная площадка у лифта в многоэтажном доме на улице Шолохова в Ново-Переделкино.

Обвиняемый переехал в Москву из Азербайджана в сентябре этого года. Официально мужчина нигде не работал.

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Шокирующая аудиозапись приобщена к материалам уголовного дела (подробности)

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