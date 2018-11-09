Двум жуликам, которые продали на металлолом космическую сурдокамеру, дали по 2 года тюрьмы

Хорошевский суд Москвы вынес приговор по делу о «краже века»... Так несколько месяцев назад окрестили похищение четырехтонной сурдокамеры из Музея космонавтики. Точнее, украли ее не из музея, а со стоянки. Раритетный симулятор, в который тренировались первые поколения космонавтов, весной отправили на реставрацию. Реставратор временно оставил ее на одной из московских стоянок, прикрыв от любопытных глаз тентом. А 13 апреля выяснилось, что сурдокамера исчезла!

Через несколько дней взяли двух подозреваемых - Владимира Аникина и Радмира Калимуллина. Оказалось, один из них работал охранником на той самой стоянки. А второй просто помог. Ушлые ребята подогнали к сурдокамере небольшой грузовик с манипулятором, погрузили раритет на платформу и вывезли за город. На Можайском шоссе они сдали технику в скупку металла.

Пункт приема металлолома они потом следователям показали. Но к тому времени старый артефакт был уже утилизирован. Распилили!

Сегодня в Хорошевском суде Москвы озвучили приговор.

- Аникину и Калимуллину назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 4 месяца, - сообщили «Комсомолке» в суде.

Кроме того, воры должны будут в складчину возместить материальный ущерб - 271 тысячу рублей. В такую сумму экспертиза оценила сурдокамеру в которой, как считается, когда-то тренировался в числе прочих советских космонавтов сам Юрий Гагарин. С помощью этого тренажера специалисты изучали, как в условиях многодневной тишины полета может повести себя психика человека.