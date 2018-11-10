2018-11-09T20:37:37+03:00
Авто

Дорожные войны: В Москве появились новые камеры-ловушки

Автомобилисты жалуются на новую камеру, фиксирующую проезд стоп-линии на улице Расковой
Анастасия ВАРДАНЯН
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Теперь камеры штрафуют водителей на стоп-линиях, даже если правила не нарушены?Теперь камеры штрафуют водителей на стоп-линиях, даже если правила не нарушены?Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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«Ловушка для водителей», «камера-обманщица», «беспредельные штрафы» - так автомобилисты окрестили на интерактивных картах местоположение новой камеры, фиксирующей проезд стоп-линии при съезде с Третьего кольца на улицу Расковой. Светофора там нет. Но из-за участившихся ДТП в сентябре поставили знак «STOP» (движение без остановки запрещено). Тогда же повесили камеру, чтобы тех, кто «стоп» не видит, наказывать рублем.

ПОМАШИТЕ РУКОЙ, ВАС СНИМАЕТ КАМЕРА

И автомобилисты буквально завалили ГИБДД и ЦОДД (Центр организации дорожного движения) жалобами на работу камеры. Таких обращений уже больше тысячи. Просят починить устройство, которое, по их словам, штрафует всех без разбора.

- Остановился ты или нет, просто за то, что попал в объектив этой камеры, приходит штраф. Я живу на Расковой, так что частенько этим съездом пользуюсь. Об этой камере все местные жители знают. Истории, как законопослушно стояли перед белой чертой на асфальте, а потом получили штрафы, соседи рассказывают друг другу. Я сначала не верила, пока сама на их месте не оказалась. За октябрь - три штрафа. И это несмотря на то, что правила ни разу не нарушала, - рассказала «КП» домохозяйка Ангелина Слатинова.

Женщина уже обратилась в ГИБДД. Ответ обещали дать в течение месяца.

- Я после четвертого штрафа не придумал ничего лучше, чем выходить из машины и махать рукой этой камере-ловушке, - рассказал «КП» Валентин Козлов. - После этого штрафы не присылали, но, возможно, просто времени мало прошло.

Наш корреспондент решила проверить работу дорожных камер на себе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наш корреспондент решила проверить работу дорожных камер на себе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А ПОЕДЕМ И ПРОВЕРИМ!

Будучи автомобилистом с десятилетним стажем, я провела эксперимент. Стоп-линию пересекла четыре раза! Остановку делала так, чтобы передний бампер не задевал стоп-линию, а время стоянки засекала, считая от одного до пяти.

- Чего стоишь, блондинка, что ли?! - возмущались автомобилисты.

- Я, может, и блондинка, но вы разве знак не видите? - отвечала я.

Во время нашего эксперимента без остановки стоп-линию пересекли не менее тридцати водителей. Они свои штрафы получат весьма заслуженно. А вот я все-таки надеюсь, что обойдется. О результатах эксперимента мы расскажем уже в ближайшее время.

А пока несправедливо оштрафованные водители готовят коллективную жалобу и массово скупают видеорегистраторы. Без них доказать свою невиновность практически невозможно.

- Показания свидетелей и другие доводы не будут аргументом для оспаривания такого штрафа. А вот видео поможет. Штраф может прийти с опозданием, так что записи видеорегистраторов советую хранить 2 - 3 месяца, - рассказал автоюрист Алексей Трофимов.

Наш корреспондент несколько раз проехала под «опасной» камерой и даже разок вышла из авто, чтобы убедить «железку», что машина стоит перед стоп-линией. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Наш корреспондент несколько раз проехала под «опасной» камерой и даже разок вышла из авто, чтобы убедить «железку», что машина стоит перед стоп-линией.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КСТАТИ

Как нам рассказали в ЦОДД, с 15 октября на перекрестках в Москве заработала система фиксации выезда автомобиля за стоп-линию. Первые камеры уже появились на Волоколамском шоссе. Это пилотный проект. В дальнейшем устройства, фиксирующие пересечение стоп-линий на светофорах, заработают повсеместно.

А вот в тех местах, где светофоров нет, таких камер установили всего две. Первая - на улице Расковой, вторая - на съезде с МКАД на Носовихинское шоссе, дом 9. По второму адресу знак «STOP» и камера также появились из-за нескольких ДТП с пострадавшими. Кстати, с Носовихинского шоссе тоже приходили жалобы, но их гораздо меньше, однако и поток машин там в разы меньше, чем на Расковой.

ОФИЦИАЛЬНО

В ЦОДД Москвы уверяют, что камера исправна

- В течение года на данном перекрестке произошло более трех дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Это и стало причиной установки новых дорожных знаков и комплекса видеофиксации. По жалобам автомобилистов нами была проведена проверка оборудования: камера работает корректно. Надеемся, что благодаря устройству количество аварий снизится, - прокомментировали в пресс-службе Центра организации дорожного движения Москвы.

КОНКРЕТНО

По правилам дорожного движения, если вы видите знак «STOP», вы должны полностью остановиться и продолжить движение только тогда, когда дорога впереди будет свободна, уступая тем, кому вы должны уступить по правилам. Конкретное время такой остановки не оговаривается. Надо, повторим, четко остановиться - и только.

В случае если водитель проигнорировал требования знака «STOP» или остановился не по правилам, например, пересек линию разметки, ему выпишут штраф по статье 12.16 КоАП РФ - 500 рублей.

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